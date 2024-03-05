|
Очередь грузовиков из Беларуси в Польшу за сутки увеличилась в четыре раза
05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очередь грузовиков в Польшу из Беларуси увеличилась в четыре раз за сутки, сообщили в белорусском Госпогранкомитете.
После закрытия Литвой пунктов пропуска транспортные потоки в Евросоюз перераспределись, увеличив нагрузку на действующие погранпереходы. Самым загруженным остается маршрут в страны ЕС через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). За сутки там оформили всего 18% грузовиков от нормы.
Ранее, 1 марта, Литва з
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым загруженным остается маршрут в страны ЕС через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)