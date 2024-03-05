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Очередь грузовиков из Беларуси в Польшу за сутки увеличилась в четыре раза

05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередь грузовиков в Польшу из Беларуси увеличилась в четыре раз за сутки, сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

После закрытия Литвой пунктов пропуска транспортные потоки в Евросоюз перераспределись, увеличив нагрузку на действующие погранпереходы. Самым загруженным остается маршрут в страны ЕС через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). За сутки там оформили всего 18% грузовиков от нормы.

Ранее, 1 марта, Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Такое решение принял Вильнюс. По данным белорусской стороны, пропускная способность всего направления сократится на 40%.



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Самым загруженным остается маршрут в страны ЕС через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).
 
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