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Промышленный туризм в Беларуси: россияне изучили разные этапы сборки тракторов
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – месяц промышленного туризма. Заводы страны принимают гостей. Один из них посетили российские туристы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Без трудовой, но уже в спецодежде. Мастер-класс для туристов провели работники тракторного завода. Даже линию останавливать не пришлось. Собирать доверили не пробные экземпляры, на кону – экспортная продукция.
«Волнение присутствует до того момента, а когда непосредственно уже работала с инструментами, мне казалось, что все-таки руки у меня не дрожали», – поделилась куратор Белгородской области по промышленному туризму (Россия) Оксана Петрухина.
За день туристы изучили разные этапы сборки. Устанавливали кронштейны для закрепления капота и заземления кабины. Все – под присмотром контролера и мастера. На операцию – пять минут. Производство не секретное. Фото с брутальным трактором появится в сотне фотоальбомов.
На экскурсии – представители белорусских предприятий. Одни перенимают опыт. Другие присматривают обновки для личного автопарка.
«С мужем строим дом в деревне. И я так подумала, что неплохо было бы прикупить маленький такой трактор себе в хозяйство», – поделилась Светлана Цюга.
Оценить качество техники приехали и представители Белгородской области. Регион – лидер России по производству мяса птицы и свинины. На заводах работает и белорусская техника. Теперь делегаты готовы к новым направлениям сотрудничества.
«Мы рассматриваем варианты создания совместных туров, межрегиональных. Здесь они такие, можно сказать, международные. Уверен, что эти экскурсии вызовут особый интерес», – отметил директор Центра туризма и гостеприимства Белгородской области (Россия) Евгений Ершов.
«Кроме туризма, очень важные задачи решаются. В первую очередь это кадровый вопрос, профориентация», – отметила директор проекта дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив России Ольга Шандуренко.
Промышленным туризмом в Беларуси занимаются 130 предприятий и организаций. В прошлом году их посетили более 200 тысяч туристов.
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В республике 130 предприятий и организаций. В прошлом году их посетили более 200 тысяч туристов.
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