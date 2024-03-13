Промышленный туризм в Беларуси: россияне изучили разные этапы сборки тракторов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси – месяц промышленного туризма. Заводы страны принимают гостей. Один из них посетили российские туристы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Без трудовой, но уже в спецодежде. Мастер-класс для туристов провели работники тракторного завода. Даже линию останавливать не пришлось. Собирать доверили не пробные экземпляры, на кону – экспортная продукция.

«Волнение присутствует до того момента, а когда непосредственно уже работала с инструментами, мне казалось, что все-таки руки у меня не дрожали», – поделилась куратор Белгородской области по промышленному туризму (Россия) Оксана Петрухина.

За день туристы изучили разные этапы сборки. Устанавливали кронштейны для закрепления капота и заземления кабины. Все – под присмотром контролера и мастера. На операцию – пять минут. Производство не секретное. Фото с брутальным трактором появится в сотне фотоальбомов.