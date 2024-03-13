«Солдатиком» с семи метров: как в Беларуси растят спортсменов по прыжкам в воду?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Саша Пузь – не акробатка, а профессиональная спортсменка. Прыгает в воду с высоты. Со стороны и не скажешь, что девочке – только 11! А начинала она в семь.

«Когда я пришла в первый раз, мы начали учиться плавать. Потом мы прыгали с бортиков, «солдатиком», «спадиком». И только потом переходили на метр высоты. Так мы развивались», – рассказывает о начале спортивной карьеры мастер спорта по прыжках в воду Александра Пузь.





Сегодня она без страха ныряет в воду с семиметровой вышки. Растит спортсменку другая женщина на высоте. Тренер Саши – Светлана Алексеева – в прошлом дважды участница Олимпийских игр по прыжкам в воду.

«Спортсмен растет – и высота растет. Мы же понимаем, что маленького наверх не отправишь. И чем старше они становятся, тем страх больше. Пока они маленькие, у них чувство страха притупленное», – делится методикой обучения старший тренер-преподаватель сборных команд Светлана Алексеева.

Когда страх уходит, остается только техника. Прыжки с передней и задней стоек, со стойки на руках, с вращениями вперед и назад. Зрелище и завораживает, и пугает одновременно.

«В полете, чтобы мы понимали, куда открываться, мы обычно летим с открытыми глазами. А потом уже на вход в воду, чтобы по глазам не ударило, закрываем, потому что может лопнуть сосуд», – говорит юная прыгунья.

Кажется, что такой вход в воду оставляет синяки. На самом деле – правильная техника погружения не травмирует прыгуна. А когда он поднимается на новую высоту, в бассейне появляется «подушка безопасности», почти как у спасателей.





«У нас есть специальная подушка в воде, с пузырьками воздуха. И с ними не так страшно и менее больно», – объясняет тренер.

Спорт – сложный координационно. В полете нужно понимать, ровно ли голова расположена относительно ног. Перспективных детей тренеры определяют сразу. Однако в карьере девочек есть одно «но».

«Девочки маленькие потом вырастают, и им тяжелее переходный период преодолеть, чем мальчикам. Но вообще у каждого это все индивидуально. Кто-то крепчает, у кого-то, наоборот, растет вес и становится тяжелее», – говорит тренер.

Сначала они приходят в этот спорт, очарованные красотой полета и изящным входом в воду. Потом их затягивают тренировки. Но однажды настает момент, когда все становится рутиной – и вышки, и перевороты в воздухе, и прыжки. Тогда главное – напомнить себе, что ты уже на высоте. Саша делает это почти каждый день. Готовится к новому трамплину и Олимпиаде.

«Это категория таких людей, которым нужен не страх, а вот этот соревновательный адреналин. Он просто необходим и тренеру, и спортсмену. Если ты чуть-чуть остановишься, то тебя съедят. Надо двигаться вперед. Я всегда говорю, получилось – не получилось, поднимайся, двигайся, беги, беги, чтоб не догнали!» – говорит Светлана Алексеева.