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Совет министров обсудил ключевые вопросы Союзного государства

13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет министров обсудил ключевые вопросы Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доля расчетов в национальных валютах между Беларусью и Россией составила 92%. Данные озвучили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Планируют, что объем взаимной торговли в этом году превысит рекордные 54 миллиарда долларов. Обсуждается декрет о единой промышленной политике. Это еще больше обеспечит доступ производителей Беларуси и России к госпрограммам двух стран и финансовым инструментам поддержки. Важный вопрос – кооперационные проекты с акцентом на импортозамещение в сферах станкостроения, микроэлектроники и авиации.

«Президенты в этом плане нас постоянно поддавливают, чтобы мы занимались конкретным наполнением, больше предприятий вовлекали в эту работу, искали постоянно кооперационные связи. Пересматривали инвестиционные бюджеты, чтобы увеличить именно в эти сферы найти дополнительные ресурсы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

«Это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России. И реализации совместных планов, которые определяют главы государств и главы правительств», – добавил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Еще один важный проект – создание общих информационных систем. Это позволит к концу года – к 25-летию Союзного договора – реализовать так называемый союзный «шенген». Согласно нему, иностранцы из третьих стран при наличии визы Беларуси или России смогут свободно перемещаться по территории Союзного государства.

Всего на встрече обсудили 17 вопросов. Они станут ключевыми на ближайшие три года в Союзном государстве.



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Планируется, что объем взаимной торговли в 2024 году превысит рекордные 54 миллиарда долларов.
 
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