Совет министров обсудил ключевые вопросы Союзного государства

«Это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России. И реализации совместных планов, которые определяют главы государств и главы правительств», – добавил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Еще один важный проект – создание общих информационных систем. Это позволит к концу года – к 25-летию Союзного договора – реализовать так называемый союзный «шенген». Согласно нему, иностранцы из третьих стран при наличии визы Беларуси или России смогут свободно перемещаться по территории Союзного государства.

Всего на встрече обсудили 17 вопросов. Они станут ключевыми на ближайшие три года в Союзном государстве.