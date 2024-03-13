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Совет министров обсудил ключевые вопросы Союзного государства
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Доля расчетов в национальных валютах между Беларусью и Россией составила 92%. Данные озвучили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».
Планируют, что объем взаимной торговли в этом году превысит рекордные 54 миллиарда долларов. Обсуждается декрет о
«Это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России. И реализации совместных планов, которые определяют главы государств и главы правительств», – добавил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.
Еще один важный проект – создание общих информационных систем. Это позволит к концу года – к
Всего на встрече обсудили 17 вопросов. Они станут ключевыми на ближайшие три года в Союзном государстве.
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Планируется, что объем взаимной торговли в 2024 году превысит рекордные 54 миллиарда долларов.
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