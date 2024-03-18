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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, в Армении выпал снег
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно и плюс пять будет в понедельник в Москве. В странах Содружества весна демонстрирует непостоянство – где-то тепло, а где-то похолодало и выпал снег. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Карагандинской, Туркестанской областях – туман. В Жетысуской – ветер с порывами до 20 метров в секунду. На юге солнечно. В Алматы днем плюс 14. На востоке в Усть-Каменогорске до плюс два. Спасатели региона проводят взрывные работы на реках, чтобы не допустить паводков, и предупреждают рыбаков об опасности. На водоемах – тонкий лед, выходить на который запрещено. За несоблюдение правил нарушителям грозит штраф в размере 25 тысяч тенге, это около 5 тысяч рублей.
«В этот период весенний лед становится рыхлым и непрочным, лучше не рисковать своей жизнью и не выходить на лед. В ближайшее время будут каникулы, и детям ни в коем случае не стоит кататься на льдинах, выходить на лед и оставаться без присмотра родителей», – отметила пресс-секретарь Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.
Беларусь
Облачно в понедельник по всей Беларуси. В некоторых районах синоптики прогнозируют туман, а на термометрах – плюс шесть. Настоящие проводы зимы устроили в Гродненском зоопарке. По традиции здесь напекли блинов и угощали обитателей. Особенно по душе лакомство прошлось медвежатам Леше и Маше. Зато лайка Вейса бережет фигуру и предпочитает блинам фрукты.
Армения
В Армении после настоящего весеннего тепла резко похолодало. И всему виной – осадки. В горных регионах в виде снега. В Вайоцдзорском регионе всего плюс один. Из-за плохой видимости дорожная полиция призывает водителей на автотрассах ехать с «противотуманками», не превышать скорость и избегать резких маневров.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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