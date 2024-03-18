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Лукашенко оценил проведение президентских выборов в России

18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил проведение президентских выборов в России
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Результат ошеломляющий – так прокомментировал победу Владимира Путина на выборах Александр Лукашенко. Белорусский лидер поздравил коллегу по телефону, а на совещании во Дворце Независимости рассказал подробности разговора, сообщает «МИР 24».

Лукашенко передал слова благодарности от Путина должностным лицам Беларуси. Они в связке с российским посольством организовали голосование на территории страны. Также президент отметил высокую явку избирателей.

«Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов», – подчеркнул белорусский лидер.

Обсудили лидеры и совместные российско-белорусские проекты. Часть из них Владимир Путин озвучил в своем послании россиянам, рассказал Александр Лукашенко.

«Планы очень интересные, они реализуемые. Объем этих планов – порядка девяти триллионов рублей. И он сказал: «Я с большим удовольствием буду приветствовать работу белорусов по реализации этих планов», – отметил Александр Лукашенко.

Одним из таких проектов может стать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Бреста через Минск, рассказал Лукашенко.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский лидер поздравил Владимира Путина по телефону с переизбранием на пост президента, а на совещании во Дворце Независимости рассказал подробности...
 
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