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Лукашенко оценил проведение президентских выборов в России
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Результат
Лукашенко передал слова благодарности от Путина должностным лицам Беларуси. Они в связке с российским посольством организовали голосование на территории страны. Также президент отметил высокую явку избирателей.
Обсудили лидеры и совместные российско-белорусские проекты. Часть из них Владимир Путин озвучил в своем послании россиянам, рассказал Александр Лукашенко.
«Планы очень интересные, они реализуемые. Объем этих планов – порядка девяти триллионов рублей. И он сказал: «Я с большим удовольствием буду приветствовать работу белорусов по реализации этих планов», – отметил Александр Лукашенко.
Одним из таких проектов может стать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Бреста через Минск, рассказал Лукашенко.
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