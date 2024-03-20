Особенности логистической франшизы в Беларуси: ключевые тренды и перспективы

Источник материала: ProBusiness



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Рынок доставки в Беларуси активно развивается, предлагая широкий спектр услуг от локальной курьерской доставки до международных отправлений. Поэтому франшизы в этой сфере сегодня — довольно привлекательный бизнес. Рассказываем, как открыть бизнес по франшизе в логистике.

Логистика в Беларуси

Беларусь сохраняет аграрный профиль, опираясь на собственные производства и сельское хозяйство. Это существенно отличает ее от России, где после долгого периода импортозависимости недавно началось возвращение к внутреннему производству.

В Беларуси на рынке курьерской доставки работают СДЭК, Белпочта, DPD и другие. Белпочта — государственная структура, специализирующаяся на доставке внутри страны и не предоставляющая международных услуг. DPD и СДЭК, известные операторы как в России, так и в Беларуси, конкурируют друг с другом в предоставлении своих услуг.

СДЭК старается предлагать инновационные решения — например, доставку в день заказ. Однако, как правило, они не находят широкого отклика среди белорусских клиентов. Местная аудитория предпочитает более консервативный подход к доставке. Белорусские интернет-магазины и потребители скептически относятся к нововведениям, предпочитая доставку, не раньше, чем на следующий день.

В Беларуси франшизы СДЭК чаще открывают в крупных городах, особенно в Минске и областных центрах. В населенных пунктах с численностью до 50 тысяч жителей офисы появляются реже. В отдаленных деревнях и поселках, расстояния между которыми велики, преобладает курьерская доставка, а местные жители еще не очень активно участвуют в предпринимательстве.

Ключевую роль в продвижении бизнеса в Беларуси играют отзывы: люди активно рассказывают друг другу о сервисе. Рекомендации и отзывы оказывают сильное влияние на решения потребителей, значительно превосходя эффект от рекламы. Положительные отзывы привлекают новых клиентов, в то время как отрицательные могут существенно снизить их интерес, несмотря на объем рекламных кампаний. Онлайн-реклама тоже распространена.

Особенности логистических франшиз на примере СДЭК

В Беларуси насчитывается 80 офисов СДЭК, 30 из них — отделения партнеров. СДЭК поддерживает своих франчайзи с момента подачи заявки на франшизу. Новые партнеры получают первичную консультацию о бизнесе, проходят проверку службой безопасности и общаются с группой регионального развития, включая менеджеров по логистике, клиентскому сервису и продажам. Этот этап включает обсуждение всех нюансов территории и города, где планируется открытие нового пункта.

После положительного решения кандидат проходит программу поддержки и обучения, знакомясь со всеми департаментами компании. Параллельно с обучением новый собственник начинает ремонт или подбор помещения для франшизы. СДЭК предоставляет рекомендации по выбору локации, оборудованию и планировке пункта, вовлекая в корпоративные стандарты и объясняя их преимущества.

После открытия франшизы партнерам предоставляются личные менеджеры, которые помогают в развитии складской и транспортной логистики, клиентского сервиса и продаж. Они обучают нового собственника работе со всеми продуктами и способами привлечения клиентов, помогают в подготовке коммерческих предложений и презентаций.

Для СДЭК важно, чтобы франчайзи не только быстро вышли в плюс и окупили свои вложения, но и активно развивались, привлекая клиентов и увеличивая доходы. Компания имеет внутренние требования по развитию и выручке партнеров, уровню клиентского сервиса и операционных показателей. Сотрудники СДЭК интенсивно работают с франчайзи, помогая им заработать больше и чувствовать себя комфортно во время сотрудничества.

В 2023 году мы начали проект маркетинговой поддержки российских франчайзи, рассматривая его как пилотный. Когда открывается новая точка, мы информируем клиентов о ее открытии, раздаем брошюры, отправляем рекламу в почтовые ящики. В 2024 году планируем расширить этот проект на страны СНГ, включая Беларусь. Мы централизованно продвигаем бренд, рекламируем услуги и новые продукты. В Беларуси мы не фокусируемся на продвижении каждого офиса франчайзи, но обеспечиваем осведомленность о нашем бренде и услугах.

Оценка доходности франшизы СДЭК зависит от множества факторов. Различия в арендной стоимости помещений, оплате труда и выборе тарифов влияют на прибыль каждого пункта. При соблюдении рекомендаций и балансировке услуг, доходность от клиентских продаж может составлять около 40% от выручки.

Что касается вложений на старте, сумма варьируется. Если франчайзи активно привлекает клиентов самостоятельно или нанимает менеджера по продажам, которого мы обучаем и поддерживаем, окупаемость может произойти в течение года. На одних лишь операционных услугах заработать сложно. Вложения также зависят от состояния арендуемого помещения и масштаба бизнеса. Например, можно арендовать помещение с готовым ремонтом или требующее значительных инвестиций. Также различается подход к найму персонала: можно вести семейный бизнес или нанимать штат сотрудников, что влияет на расходы и доходы.

Вот что нужно, если вы решили открыть бизнес по франшизе

Внимательно слушать франчайзера. Часто партнеры с большим опытом в бизнесе полагают, что они все знают и не нуждаются в советах. Однако каждая сфера имеет свои особенности, и рекомендации франчайзера могут стать ключевыми на пути к успеху в новом направлении.

Быть открытым к новым подходам и стратегиям. Не стоит считать, что опыт в одной сфере автоматически применим в другой. Методы, эффективные в одном бизнесе, могут не работать в другом.

Понимать специфику франшизы. Многие ошибочно считают, что это только о выдаче товаров, тогда как большой акцент делается на продажах. Важно сразу ориентироваться на открытие отдела продаж и активно работать в этом направлении.

Управление франшизой требует большего количества ресурсов и усилий. Необходимо быть готовым к активной работе, мыслить масштабно и делать больше, чем в обычном бизнесе.

Быть инициативным и амбициозным, трудолюбивым и готовым к активной работе. Не стоит рассчитывать на пассивный доход, успех требует энергии и постоянных усилий.

Рынок Беларуси: перспектива на 10 лет

Электронная коммерция в Беларуси будет продолжать развиваться, особенно в Минскеа. В ближайшие пять лет этот тренд распространится на регионы. Минск, сравнимый с российскими городами в плане современных сервисов, будет играть ключевую роль в этом процессе.

Продукты, связанные с электронной коммерцией, сохранят свою актуальность даже в условиях экономических трудностей. Логистика остается неотъемлемой частью рынка, так как доставка посылок будет востребована всегда. Кроме того, нормой в Беларуси в ближайшие годы станет быстрая доставка — белорусы привыкнут к ней и будут активно пользоваться этой услугой