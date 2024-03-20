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80 лет назад был освобожден концлагерь «Озаричи»
20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В мемориальном комплексе «Озаричи» прошла траурная церемония.
80 бывших узников снова оказались в «Озаричах». В 1944-м им чудом удалось выжить в нечеловеческих условиях, многим тогда было не более 10 лет.
Немцы отступали. Мирных жителей планировали использовать как бактериологическое оружие – намеренно заражали сыпным тифом. Женщины, старики и дети должны были стать «живым» щитом против советских бойцов.
Евгению Пашковскому в 1944-м было всего пять лет. О том, что пришлось пережить, рассказывал сыну, внуку. 50 лет назад с трудом нашел место, где сейчас стоит мемориал. С тех пор каждый год приезжает в «Озаричи» из Москвы.
Генерал Константин Рокоссовский командовал первым Белорусским фронтом. После освобождения «Озаричей» он приказал развернуть здесь 25 военно-полевых госпиталей для локализации эпидемии сыпного тифа.
Концлагерь «Озаричи» просуществовал 10 дней. За это время фашисты замучили и убили около 20 тысяч человек. Спаслись 34 тысячи, больше половины из них – малолетние дети.
Мемориальный комплекс «Озаричи» реконструировали в прошлом году. На месте входа в лагерь смерти – крест с именами погибших. Там, где была колючая проволока, в болоте – черные фигуры и надгробные венки.
3 июля Беларусь отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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Более 50 тысяч человек фашисты держали под открытым небом без еды и воды.
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