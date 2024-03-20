80 лет назад был освобожден концлагерь «Озаричи»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мемориальном комплексе «Озаричи» прошла траурная церемония. Ровно 80 лет назад Красная армия освободила находившийся здесь концлагерь. Более 50 тысяч человек фашисты держали под открытым небом без еды и воды, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

80 бывших узников снова оказались в «Озаричах». В 1944-м им чудом удалось выжить в нечеловеческих условиях, многим тогда было не более 10 лет.

«Из 13 детей в семье остались только четверо, а также мать и бабушка. Я выжил только потому, что бабушка лежала и на себе меня держала, а сама замерзла», – рассказал бывший узник концлагеря «Озаричи» Николай Межохин.

Немцы отступали. Мирных жителей планировали использовать как бактериологическое оружие – намеренно заражали сыпным тифом. Женщины, старики и дети должны были стать «живым» щитом против советских бойцов.

«Снег, слякоть, дождь. Трупы лежали, и мы сидели. С некоторых трупов одежду снимали и на детей накидывали. Это не передать словами. Как мы выжили, Бог его знает», – поделилась бывшая узница концлагеря «Озаричи» Татьяна Кутьина.

Евгению Пашковскому в 1944-м было всего пять лет. О том, что пришлось пережить, рассказывал сыну, внуку. 50 лет назад с трудом нашел место, где сейчас стоит мемориал. С тех пор каждый год приезжает в «Озаричи» из Москвы.

«На окраину выезжаем: вокруг болота стоят столбы. Колючая проволока смотанная лежит. Я присел на проволоку, прослезился. Жена сломала метра два этой колючей проволоки и привезла в Москву. В школе им. Рокоссовского №1150 есть музей, открыли там уголок», – отметил бывший узник концлагеря «Озаричи» Евгений Пашковский.

Генерал Константин Рокоссовский командовал первым Белорусским фронтом. После освобождения «Озаричей» он приказал развернуть здесь 25 военно-полевых госпиталей для локализации эпидемии сыпного тифа.

«На территории Беларуси было создано больше 580 лагерей смерти. Ни одна страна мира нигде никогда не подвергалась такому насилию, такой жестокости и такому геноциду», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Концлагерь «Озаричи» просуществовал 10 дней. За это время фашисты замучили и убили около 20 тысяч человек. Спаслись 34 тысячи, больше половины из них – малолетние дети.

«Мы никогда не забудем те зверства, которые творили фашисты на нашей земле. Я хочу всем гражданам Беларуси сказать, что мы – органы внутренних дел, весь силовой блок – сделаем все, чтобы эта страшная трагедия не повторилась на нашей земле. Я уверен, пока жива память, такое никогда не повторится», – подчеркнул министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Мемориальный комплекс «Озаричи» реконструировали в прошлом году. На месте входа в лагерь смерти – крест с именами погибших. Там, где была колючая проволока, в болоте – черные фигуры и надгробные венки.

3 июля Беларусь отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.