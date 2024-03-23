Память жителей Хатыни почтили в Беларуси в годовщину трагедии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают трагедию Хатыни. 81 год назад немецкие оккупанты загнали в сарай жителей деревни и подожгли. Сгорели 149 человек. Сегодня сотни белорусов приехали почтить память погибших жителей всех уничтоженных населенных пунктов Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Очередь к мемориалу растянулась на десятки метров. Школьники, студенты, медики, правоохранители, священнослужители. Многие приезжают с детьми.

«Чтобы дети знали, что все это страшно, чтобы был мир. Как нужно ценить мир, как нужно ценить свободу. Мы были, а дети впервые», – рассказали Тимур и Илона Сердюковы.

«В этих местах я испытываю чувство боли, сострадания за соотечественников, которые погибли здесь более 80 лет назад. Слезы наворачиваются, такие эмоции», – поделился студент исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета Владислав Вербила.

В руках у белорусов живые цветы. Здесь многолюдно и в то же время тихо. Траурное молчание прерывает лишь звук колоколов Хатыни. Он слышен каждые 30 секунд.

Почтить память погибших приехали и сотрудники СМИ, в том числе представительства МТРК «Мир» в Беларуси. Главное для всех – сохранять историческую память.

«Если мы с вами, как журналисты, будем это делать ответственно, наверное, память будет жить. Память будет нестись нашими детьми, чьими-то внуками и через книги, которые пишут писатели, и через ваши литературные, художественные, документальные формы и через рассказы, которые вы документируете», – отметил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

К акции памяти присоединились премьер-министр и главы двух палат парламента. Сегодня они скорбят наравне с другими белорусами. К мемориалу возложили венок от президента.

«Половина уничтоженных в Хатыни – это дети. И таких деревень в Беларуси сотни. По сути дела, Хатынь – это олицетворение, это памятник всем населенным пунктам, которые были уничтожены фашистами в годы войны», – подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?