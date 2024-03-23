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Память жителей Хатыни почтили в Беларуси в годовщину трагедии

23.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память жителей Хатыни почтили в Беларуси в годовщину трагедии
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Беларуси вспоминают трагедию Хатыни. 81 год назад немецкие оккупанты загнали в сарай жителей деревни и подожгли. Сгорели 149 человек. Сегодня сотни белорусов приехали почтить память погибших жителей всех уничтоженных населенных пунктов Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Очередь к мемориалу растянулась на десятки метров. Школьники, студенты, медики, правоохранители, священнослужители. Многие приезжают с детьми.

«Чтобы дети знали, что все это страшно, чтобы был мир. Как нужно ценить мир, как нужно ценить свободу. Мы были, а дети впервые», – рассказали Тимур и Илона Сердюковы.

«В этих местах я испытываю чувство боли, сострадания за соотечественников, которые погибли здесь более 80 лет назад. Слезы наворачиваются, такие эмоции», – поделился студент исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета Владислав Вербила.

В руках у белорусов живые цветы. Здесь многолюдно и в то же время тихо. Траурное молчание прерывает лишь звук колоколов Хатыни. Он слышен каждые 30 секунд.

Почтить память погибших приехали и сотрудники СМИ, в том числе представительства МТРК «Мир» в Беларуси. Главное для всех – сохранять историческую память.

«Если мы с вами, как журналисты, будем это делать ответственно, наверное, память будет жить. Память будет нестись нашими детьми, чьими-то внуками и через книги, которые пишут писатели, и через ваши литературные, художественные, документальные формы и через рассказы, которые вы документируете», – отметил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

К акции памяти присоединились премьер-министр и главы двух палат парламента. Сегодня они скорбят наравне с другими белорусами. К мемориалу возложили венок от президента.

«Половина уничтоженных в Хатыни – это дети. И таких деревень в Беларуси сотни. По сути дела, Хатынь – это олицетворение, это памятник всем населенным пунктам, которые были уничтожены фашистами в годы войны», – подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?

В прошлом году в мемориальном комплексе провели реконструкцию. Появился музей. Экспозиция интерактивная и эмоциональная. На стенах фото белорусов военных лет, слышен гул немецких самолетов, а одну из комнат охватывают языки пламени. Построили здесь и церковь – копию некогда сожженной.

«Ни кадров, ни зарисовок, ничего этого и в помине нет. Первая половина XIX века – происходили инвентарные описи, в том числе и церковного имущества. В них было полностью дано описание церкви, любой, какая она, размеры, стены, из чего сделана, сколько окон», – рассказал директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Имена палачей Хатыни известны. Все они служили в 118-м карательном украинском батальоне. Накануне памятной даты в Беларуси судили Владимира Катрюка. Приговор: виновен в геноциде. Он расстреливал тех, кто пытался бежать из горящего сарая. От наказания скрылся в Канаде и прожил там остаток жизни. Такой судебный процесс прошел впервые в Беларуси. Расследование других подобных преступлений уже идут.

Во всех школах Беларуси прошел единый урок памяти, посвященный трагедии в Хатыни.



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81 год назад немецкие оккупанты загнали в сарай жителей деревни и подожгли. Погибли 149 человек.
 
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