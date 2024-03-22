Игорь Сергеенко стал председателем Палаты представителей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Николай Петров/БелТа/ТАСС

В Минске прошло первое заседание Палаты представителей восьмого созыва. За этих народных избранников белорусы проголосовали в феврале. Депутатские кресла заняли представители всех регионов страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В овальном зале депутатский корпус собрался в полном составе – всего 110 человек, по числу округов. Первое заседание, скорее, организационное. Тайным голосованием депутаты выбрали председателя. Им стал Игорь Сергеенко. Раньше он занимал должность главы администрации президента.

«Наши депутаты будут активно работать в регионах, будет продолжена практика информационно-пропагандистской деятельности с акцентом на аналитику. Мы планируем развивать дальше международные контакты и связи на той базе, которая уже есть, и двигаться дальше. Побольше конкретных дел. Критикуя, предлагайте – это мой принцип, которому я следовал и буду следовать», – отметил Игорь Сергеенко.

В парламенте нового созыва – ученые, промышленники, сотрудники госорганов, работники здравоохранения и культуры. Стало больше и представителей партий. Больше всего выдвиженцев от самой многочисленной в стране «Белой Руси» – почти 47%. Треть от общего числа депутатов – женщины, пятая часть – народные избранники предыдущего созыва. Все они уже получили служебные удостоверения.

«Здесь собрана элита страны, те люди, которые показали за годы работы, что они достойны занимать место в белорусском парламенте. Здесь нет случайных людей, здесь прежде всего профессионалы, патриоты, они все на виду», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Азаренок.

Первые шаги намечены. Важно скорее приступить к главной задаче – работе с законами и подготовке к президентским выборам, которые пройдут в Беларуси в следующем году.