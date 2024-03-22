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Игорь Сергеенко стал председателем Палаты представителей Беларуси
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Николай Петров/БелТа/ТАСС
В Минске прошло
В овальном зале депутатский корпус собрался в полном составе – всего 110 человек, по числу округов. Первое заседание, скорее, организационное. Тайным голосованием депутаты выбрали председателя. Им стал Игорь Сергеенко. Раньше он занимал должность главы администрации президента.
В парламенте нового созыва – ученые, промышленники, сотрудники госорганов, работники здравоохранения и культуры. Стало больше и представителей партий. Больше всего выдвиженцев от самой многочисленной в стране «Белой Руси» – почти 47%. Треть от общего числа депутатов – женщины, пятая часть – народные избранники предыдущего созыва. Все они уже получили служебные удостоверения.
Первые шаги намечены. Важно скорее приступить к главной задаче – работе с законами и подготовке к президентским выборам, которые пройдут в Беларуси в следующем году.
Новый созыв Палаты представителей сформировали 25 февраля, в
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В овальном зале депутатский корпус собрался в полном составе – всего 110 человек, по числу округов.
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