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Эксперты из СНГ оценили качество дорог в Беларуси
23.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участники дорожной конференции в Минске оценили состояние белорусских автотрасс. Специалисты из СНГ съездили на одну из точек, где идет ремонт, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.
Трасса Минск – Витебск – стратегическая и одна из самых оживленных в республике. Скоро участок станет четырехполосным. А пока здесь масштабная стройка.
В основе дорожного полотна – цемент. Покрытие из него прочное и практически бесшумное. Впервые технологию испытали 10 лет назад. Тогда, по поручению президента, построили 162 километра столичной кольцевой дороги.
«Чем эти дороги лучше? Тем, что они простоят намного больше – до 50 лет», – заявил генеральный директор ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (Россия) Юрий Агафонов.
И это не предел. Специалисты работают над улучшением качества материалов.
Ранее Александр Лукашенко
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В основе дорожного полотна – цемент, покрытие из него прочное и практически бесшумное.
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