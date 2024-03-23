Эксперты из СНГ оценили качество дорог в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники дорожной конференции в Минске оценили состояние белорусских автотрасс. Специалисты из СНГ съездили на одну из точек, где идет ремонт, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.

Трасса Минск – Витебск – стратегическая и одна из самых оживленных в республике. Скоро участок станет четырехполосным. А пока здесь масштабная стройка.

В основе дорожного полотна – цемент. Покрытие из него прочное и практически бесшумное. Впервые технологию испытали 10 лет назад. Тогда, по поручению президента, построили 162 километра столичной кольцевой дороги.

«Чем эти дороги лучше? Тем, что они простоят намного больше – до 50 лет», – заявил генеральный директор ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (Россия) Юрий Агафонов.

И это не предел. Специалисты работают над улучшением качества материалов.

«Интересные разработки сейчас у нас есть перспективные для стран СНГ. Это создание асфальтобетона, который устойчив к воздействию колес с шипованными покрышками », – отметил главный научный сотрудник Белорусского дорожного научно-исследовательского института Алексей Бусел.