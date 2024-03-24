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Путин и Лукашенко обсудили по телефону нападение на «Крокус Сити Холл»
24.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24».
«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», – сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Армении
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Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами.
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