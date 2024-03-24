Путин и Лукашенко обсудили по телефону нападение на «Крокус Сити Холл»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24».

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», – сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.