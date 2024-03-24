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Путин и Лукашенко обсудили по телефону нападение на «Крокус Сити Холл»

24.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко обсудили по телефону нападение на «Крокус Сити Холл»
 Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24».

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», – сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с нападением на «Крокус Сити Холл». Хачатурян отметил, что глубоко опечален гибелью людей. Он выразил поддержку семьям и родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.



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Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами.
 
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