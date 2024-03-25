«Если человек работает инженером на заводе, он не будет миллионером». Мнение о том, как стать предпринимателем и создать хороший бизнес

Источник материала: ProBusiness

«Часто люди думают, что успех и высокий доход зависит от того, насколько они упорно работают или насколько им везет. Но это — ложь. Если вам когда-либо говорили, что настойчивый труд обязательно принесет результат — вас дезинформировали. Не совсем обманули, но пустили по ложному следу. Давайте честно: если человек работает инженером на заводе, то как бы он ни напрягался, миллионером ему не стать. Он может быть самым лучшим инженером, самым трудолюбивым инженером, он может работать лучше, чем любой другой инженер, но он не станет миллионером», — считает основатель акселератора Business Booster Александр Высоцкий. Можно возмутиться таким заявлением, вспомнить о «неограниченных возможностях», сказать, что все это несправедливо… А можно прислушаться к человеку, который уже много лет в бизнесе, и дать ему объяснить свою вполне рациональную позицию. Поэтому «Про бизнес» публикует мнение, в котором есть над чем задуматься и что взять на вооружение.

Александр Высоцкий

Основатель акселератора Business Booster, консультант по управлению

— Ваше состояние и ваш доход зависят не от усилий. А от того, какую роль вы выбрали в жизни. Я постараюсь объяснить, по каким принципам нужно действовать предпринимателю, чтобы заработать условный миллион и больше. А также расскажу, чем отличается мышление миллиардера от мышления миллионера.

Принцип № 1. Правильная роль

В первую очередь вам нужно понять, какую роль вы можете выбрать, чтобы попасть в ту категорию, к которой стремитесь. Врач — это одна роль, основатель компании — другая. А эксперт — вообще третья. Давайте возьмем Джеффа Безоса, основателя Amazon. Вначале он работал наемным менеджером. Джефф быстро продвигался по карьерной лестнице. И довольно скоро стал одним из младших вице-президентов компании, в которой он работал.

Но миллиардером он не стал бы никогда, если бы не бросил эту работу, не подверг риску себя, свое будущее, свою семью, не понизил свой уровень жизни, не потратил свои сбережения на то, чтобы начать бизнес. Вы наверняка видели на фотографиях, как выглядел первый офис Amazon. Жалкое зрелище. И я абсолютно уверен, что кабинет Безоса-менеджера выглядел в десять раз лучше, чем первый офис Amazon.



Первый офис Джеффа Безоса. Фото: borodainvestora.ru

Тем не менее ему удалось. Он основал компанию в гараже своего дома и мечтал создать самый большой магазин на Земле. То есть выбрал правильную роль — роль основателя компании.

Принцип № 2. Правильный рынок, на котором находится роль

Если вы хотите стать миллионером, смотрите на то, в каких индустриях люди становятся миллионерами. Наверное, у каждого найдется хоть один знакомый миллионер. И вы всегда можете выяснить, чем он занимается, в какой сфере работает и так далее. Если же вы хотите стать миллиардером, вам нужно смотреть, где становятся миллиардерами. И обратите внимание: если взять ту же самую роль основателя компании, то есть рынки, в которых становятся миллиардерами. А есть рынки, в которых все наоборот.

Сегодня у нас в тренде технологии, IT, искусственный интеллект, робототехника. Сегодня и завтра именно в этих сферах проще всего стать миллиардером. Туда направлено внимание, туда идут инвестиции.

А если смотреть статистически, то больше всего миллиардеров именно в области финансов и инвестиций. В этой отрасли 103 миллиардера, а это примерно 26% всех миллиардеров на планете.

Область технологий насчитывает 80 миллиардеров — это 20% из всего списка миллиардеров. Совокупное состояние — $ 1,6 триллиона. И самый богатый — это, конечно, Джефф Безос, основатель Amazon, с состоянием в $ 201 миллиард.

На третьем месте еда и напитки. В этой области 38 миллиардеров, что примерно 10% всего списка, а совокупное состояние — $ 242 миллиарда. На четвертом месте — мода. А на пятом — индустрия развлечений. Если ваша ниша не входит в топ, ваши шансы на то, чтобы стать миллиардером, понижаются. Но по состоянию на 2024 год в мире насчитывается примерно 47 миллионов миллионеров. 24,5 миллиона из них — в США.

Лидирующие страны по количеству миллионеров Соединенные Штаты Америки — это страна с особым предпринимательским духом, с особым законодательством и технологиями. Местная система формировалась предпринимателями для предпринимателей, поэтому им в Штатах жить хорошо. Следующий за Соединенными Штатами по количеству миллионеров — это Китай. Здесь живет 6,2 миллиона миллионеров. Это тоже последствия быстрой индустриализации, роста среднего класса и агрессивного расширения в торговле со всем миром. Следующей идет Великобритания, в которой 2,6 миллиона миллионеров. Здесь в основном лидирует инженерная промышленность. Следующая после Великобритании — Япония. Там тоже чуть больше 2 миллионов миллионеров. В Японии очень развита автомобильная промышленность, электроника и электротехника. Ну и Германия, где количество долларов миллионеров — примерно 1,6 миллиона человек. Так что наибольшие шансы стать миллиардером тогда, когда вы выбираете правильную роль в правильной индустрии.

Принцип № 3. Правильные инструменты, с помощью которых вы производите результат

Нужно проанализировать, с помощью каких инструментов вы производите свои результаты. Маленький предприниматель создает все с помощью своих рук. С ростом его инструментами становятся люди — сотрудники, партнеры. Очевидно, что стать миллионером невозможно, пока вы стоите у прилавка своего магазина. Заработать миллион реально, если у вас есть команда, которую вы хорошо организовали. Для многих предпринимателей это совершенно нереальный переход. Я встречал довольно много владельцев бизнеса, которые не могут перейти на следующий этап.

История из жизни Когда-то меня позвали выступить перед владельцами медицинских клиник. Мне дали 45 минут и попросили донести какую-то полезную мысль. Я думал, как мне уложиться в отведенное время, и решил обойтись с предпринимателями довольно жестко. Я начал свою презентацию с вопроса о том, у кого из присутствующих в зале есть медицинское образование. Все подняли руки. Затем я спросил, кто хочет перестать быть доктором и стать предпринимателем. И из всего большого зала руки подняло три человека. На что я сказал, что у всех, кто сейчас не поднял руки, нет шансов создать большую клинику. Потому что это другая роль. Доктор работает с пациентами, с лекарствами, с ассистентами. А предприниматель работает с бизнес-процессами, маркетингом, финансами и так далее. Чтобы стать миллионером, нужны инструменты другого уровня. Вы оперируете не отдельными людьми, а капиталом, чтобы работать на этом уровне.

Принцип № 4. Правильное использование своего времени

Когда я хочу понять истинные цели и желания человека, всегда стараюсь выяснить, как он тратит свое свободное время. Владельцы компаний в основном тратят время и силы на развитие своих профессиональных навыков и экспертизы. Когда мы говорим о миллиардерах, они тратят свое время, деньги и внимание на другие вещи.

Они изучают:

что происходит на рынке;

в каком направлении двигаются индустрии;

что происходит с конкурирующими компаниями;

в какой области деньги дают хорошие возвратные инвестиции;

какие инструменты надо использовать, чтобы этот возврат получить;

как собрать большую команду;

как стратегически создавать продукты, которые бы хорошо заходили на рынок.



Фото: psblog.ru

Что читать миллионеру Естественно, возникает вопрос: откуда брать эту информацию, что читать и куда бежать? Я могу порекомендовать несколько источников. Например, Finance and Development Magazine . Это журнал по анализу самых современных тенденций. Там публикуются исследования о международных финансах, экономике, развитии. В этом журнале статьи экономистов и специалистов по разным темам, включая технологии, экономическое неравенство, последствия использования искусственного интеллекта для разных отраслей и так далее. Следующий источник — The Economist . Это мировое издание, которое предоставляет твердые анализы экономики, международных новостей, политики, науки и технологий. Еще одна рекомендация — Bloomberg . Это финансовые новости, потому что компания изначально создавалась вокруг биржевых новостей. Поэтому все, что касается рынков, аналитики, данных о разных компаниях и глобальных трендов, — это Bloomberg. Если у вас нет привычки читать эти источники, поначалу вам будет тяжело. Но это необходимо, чтобы изменить свою точку зрения. Когда вы начинаете принимать другую роль, поначалу это страшно и непонятно. Когда вы начинаете работать с новыми инструментами, высока вероятность ошибки. При смене роли приходится изучать другие источники, и там много непонятных вещей, через которые буквально приходится продираться. Но если вы ежедневно тратите на это какое-то время, то довольно быстро начнете ориентироваться, разбираться, и ваша точка зрения будет меняться. А именно она определяет то, станете ли вы миллионером.

№ 5. Правильный круг общения

Точка зрения сильно зависит от того, с какими людьми вы общаетесь. Вроде бы очевидно: хотите стать миллионером — общайтесь с миллионерами. Может казаться, что найти подходящих людей — сложно. Но для этого существуют бизнес-мероприятия, конференции. Также можно читать книги, чтобы впитывать образ мышления успешных людей. Я предпочитаю читать биографии, которые наиболее близки к реальности.