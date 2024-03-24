Письма с соболезнованиями отправили жители Беларуси в посольство России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ярослав Артемов/ТАСС

В России объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Скорбит и Беларусь. По всей стране возникают стихийные мемориалы, люди приходят к зданию посольства России в Минске. Несут цветы и игрушки, зажигают лампады. Пишут слова поддержки пострадавшим и семьям погибшим, передает телеканал «МИР 24».

В день траура приспущены флаги на здании посольства России, а также Министерства иностранных дел Беларуси. Завтра для официальных лиц в посольстве откроют книгу соболезнований. Сейчас жители страны отправляют слова поддержки на адрес посольства почтой.

«Мы с коллегами работали на выставке в «Крокусе» буквально за сутки до трагедии. И только вечером мы улетели, как узнали об этих трагических событиях. Это невосполнимая утрата, это дети, это женщины, это люди, которые не заслужили того, что произошло в эти трагические дни», – рассказал житель Минска Дмитрий Куприянюк.

«Соболезнования совершенно искренние. Потому что люди от руки писали это все. Мы все скорбим, все в шоке», – добавила жительница Минска Светлана.

По данным посольства России в Беларуси, в момент теракта в здании «Крокус Сити Холла» находились два белоруса. Состояние одного врачи оценивают как крайне тяжелое.