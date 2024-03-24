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Письма с соболезнованиями отправили жители Беларуси в посольство России
24.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ярослав Артемов/ТАСС
В России объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Скорбит и Беларусь. По всей стране возникают стихийные мемориалы, люди приходят к зданию посольства России в Минске. Несут цветы и игрушки, зажигают лампады. Пишут слова поддержки пострадавшим и семьям погибшим, передает телеканал «МИР 24».
В день траура приспущены флаги на здании посольства России, а также Министерства иностранных дел Беларуси. Завтра для официальных лиц в посольстве откроют книгу соболезнований. Сейчас жители страны отправляют слова поддержки на адрес посольства почтой.
«Соболезнования совершенно искренние. Потому что люди от руки писали это все. Мы все скорбим, все в шоке», – добавила жительница Минска Светлана.
По данным посольства России в Беларуси, в момент теракта в здании «Крокус Сити Холла» находились два белоруса. Состояние одного врачи оценивают как крайне тяжелое.
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В день траура приспущены флаги на здании посольства России, а также Министерства иностранных дел Беларуси.
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