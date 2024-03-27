Лукашенко: Беларусь стала космической державой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь после полета на МКС Марины Василевской стала космической державой. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Гродненскую область. Президент поблагодарил за содействие Владимира Путина и «Роскосмос», передает телеканал «МИР 24».

«Они молодцы, подготовили наших девчонок. Видите, что по вчерашнему дню, даже настораживает меня такое спокойствие нашего космонавта. Стартовали . Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них», – отметил белорусский лидер.