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Лукашенко: Беларусь стала космической державой

27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь стала космической державой
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь после полета на МКС Марины Василевской стала космической державой. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Гродненскую область. Президент поблагодарил за содействие Владимира Путина и «Роскосмос», передает телеканал «МИР 24».

«Они молодцы, подготовили наших девчонок. Видите, что по вчерашнему дню, даже настораживает меня такое спокойствие нашего космонавта. Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них», – отметил белорусский лидер.

Марина Василевская – бортпроводница одной из белорусских авиакомпаний. На МКС у нее обширная научная программа: семь экспериментов в области биологии, физиологии и автономной работы космических станций.



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Белорусский президент отметил, что этой вершины республика достигла благодаря правильной политике.
 
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