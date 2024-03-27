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Лукашенко: Беларусь стала космической державой
27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь после полета на МКС Марины Василевской стала космической державой. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Гродненскую область. Президент поблагодарил за содействие Владимира Путина и «Роскосмос», передает телеканал «МИР 24».
«Они молодцы, подготовили наших девчонок. Видите, что по вчерашнему дню, даже настораживает меня такое спокойствие нашего космонавта.
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Белорусский президент отметил, что этой вершины республика достигла благодаря правильной политике.
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