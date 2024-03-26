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С БелАЗа в карьер: для чего в Беларуси используют тяжелые самосвалы?
26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
БелАЗ – карьерный гигант. Это один из самых грозных автомобилей в мире. Его можно встретить на горнодобывающих предприятиях в 80 странах по всей планете. Он способен работать в самых жестких условиях, будь то арктический холод или палящее солнце Африки. Чтобы увидеть грузовик в работе, мы отправились на самую большую открытую выработку в Европе – карьер в Микашевичах.
«Карьер начал разрабатываться с декабря 1972 года, и практические экскурсии на карьер проводили с 70-х годов, но пускали тогда только по профсоюзной линии организации», – вспоминает специалист по музейным фондам Нина Киндрук.
Мы потихоньку начинаем спуск в карьер. Над верхним слоем грунта замечаем шагающий экскаватор. Длина его стрелы 70 метров. Он может, не сходя с места, выкопать котлован глубиной с девятиэтажный дом.
«Профессия называется «машинист экскаватора с электроприводом». У них к двигателям подходит отдельная линия 6000 вольт напряжения», – раскрывает тонкости работы заместитель начальника горного цеха.
Две с половиной тысячи лет назад здесь проходило море Геродота. Часто среди находок встречаются зубы акулы или окаменелые морские ракушки.
«Оказалось, что здесь была уникальная стоянка. Уникальность ее в том, что здесь было найдено более 100 различных экспонатов. Всех видов было семь. А количество особей каждого вида – более 100», – говорит Нина Киндрук.
Мы продолжаем спускаться по серпантину. Дорога напоминает проспект, по ширине которого спокойно проезжают два БелАЗа. Есть у водителей грузовика и свое негласное правило: дорогу уступает тот, кто спускается. В грузовике очень много функций под контролем компьютера, пять видеокамер и контроль скорости.
«Больше 40 километров не разгонишься. Он сам начинает тормозить», – объясняет водитель БелАЗа.
Чем ниже мы спускаемся, тем больше меняется картинка. Теперь ландшафт все больше напоминает горную местность. Появляются скалистые уступы и, наконец, мы подъезжаем к самому большому водопаду. Это изюминка экскурсии. За 60 лет карьер углубился на 150 метров.
Заместитель начальника горного цеха рассказывает нам про слухи, которые ходили вокруг карьера о том, что на дне радиационный фон превышает норму в несколько раз: «Приезжали к нам ребята, они тестировали приборами. Сказали – естественный фон. На поверхности изменений никаких. Это все слухи».
Есть в карьере еще одна техника, без которой работы на дне практически невозможны. Это бурильная установка, которая готовит гранитную почву для взрыва.
Мы на дне карьера. Впереди погрузка породы. БелАЗы послушно выстраиваются в очередь к экскаватору. Когда тонны пород падают в кузов, грохот разносится по всему карьеру. А вот в кабине грузовика вполне комфортно. «Главное, – говорит водитель, – из машины не выходить». И смеется.
«Техника безопасности прежде всего», – уже серьезным голосом добавляет Николай Тунев.
И вот он путь наверх. В кузове более 100 тонн гранита. За рабочую смену, а она длится 12 часов, водитель БелАЗа в среднем делает десять рейсов. Зависит от маршрута. Наверху его ждут весы. Они автоматически определяют тоннаж, пока водитель проезжает через специальную платформу. За сутки предприятие выдает до 45 тысяч тонн щебня. Половина останется в Беларуси, остальное пойдет в Россию. Казалось бы, обычный камень, ну что с него возьмешь? На предприятии выпускают до 70 видов строительных материалов из камня.
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Чтобы увидеть грузовик в работе, мы отправились на самую большую открытую выработку в Европе – карьер в Микашевичах.
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