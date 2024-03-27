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Лукашенко рассказал о взаимодействии с Россией при задержании участников атаки на «Крокус»

27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о взаимодействии с Россией при задержании участников атаки на «Крокус»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Те, кто устроили теракт в Подмосковье, не могли проникнуть в Беларусь. Силовые структуры страны оперативно заблокировали им пути отступления на своей территории. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Гродненскую область. Президент рассказал о взаимодействии белорусских и российских спецслужб после трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу) понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ. Мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения», – рассказал белорусский лидер.



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Те, кто устроили теракт в Подмосковье, не могли проникнуть в Беларусь, сообщил глава государства.
 
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