Лукашенко рассказал о взаимодействии с Россией при задержании участников атаки на «Крокус»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Те, кто устроили теракт в Подмосковье , не могли проникнуть в Беларусь. Силовые структуры страны оперативно заблокировали им пути отступления на своей территории. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Гродненскую область. Президент рассказал о взаимодействии белорусских и российских спецслужб после трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу) понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ. Мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения», – рассказал белорусский лидер.