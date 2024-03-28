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Торговые сети Беларуси продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Такую поддержку государство оказывает с января 2022 года. Уже выдали больше двух миллионов дисконтных карточек, а общая сумма скидок за это время превысила 65 миллионов белорусских рублей (1 миллиард 854 миллиона российских рублей).
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Скидками от государства могут пользоваться пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.
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