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Торговые сети Беларуси продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торговые сети Беларуси продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские торговые сети продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.

Скидками от государства могут пользоваться пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Дешевле для них станут социально значимые товары. В этом списке несколько десятков позиций – это хлеб, молоко, мясо, крупы, некоторые овощи и фрукты.

«Это и коммерческий интерес. Если потребитель знает, что он в этой торговой сети на часть товаров получит скидку, то еще чаще будет покупать товары именно там. Поэтому отчасти это является таким маленьким магнитиком, который притягивает к себе и еще больше клиентов», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Такую поддержку государство оказывает с января 2022 года. Уже выдали больше двух миллионов дисконтных карточек, а общая сумма скидок за это время превысила 65 миллионов белорусских рублей (1 миллиард 854 миллиона российских рублей).



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Скидками от государства могут пользоваться пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.
 
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