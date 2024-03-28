Торговые сети Беларуси продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские торговые сети продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.



Скидками от государства могут пользоваться пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Дешевле для них станут социально значимые товары. В этом списке несколько десятков позиций – это хлеб, молоко, мясо, крупы, некоторые овощи и фрукты.

«Это и коммерческий интерес. Если потребитель знает, что он в этой торговой сети на часть товаров получит скидку, то еще чаще будет покупать товары именно там. Поэтому отчасти это является таким маленьким магнитиком, который притягивает к себе и еще больше клиентов», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Такую поддержку государство оказывает с января 2022 года. Уже выдали больше двух миллионов дисконтных карточек, а общая сумма скидок за это время превысила 65 миллионов белорусских рублей (1 миллиард 854 миллиона российских рублей).