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Всебелорусское народное собрание: как идет подготовка к первому заседанию?

27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закон «О Всебелорусском народном собрании» президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 февраля 2023. Документом был закреплен правовой статус ВНС, как «высшего представительного органа народовластия». Первое заседание Всебелорусского народного собрания в соответствии с поправками в Конституции и законом о ВНС пройдет 24 и 25 апреля 2024 года. О том как идет подготовка к важному событию в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал начальник секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич.

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«Уже очень много сделано. Работает организационный комитет под руководством премьер-министра. Соответственно идет интенсивная подготовка. Сейчас завершается этап выдвижения кандидатов в делегаты ВНС и в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Ведется подготовка соответствующих документов и решается множество организационно-технических вопросов на этой стадии. Я думаю, что все они будут решены», – отметил Мицкевич.

По его словам, в подготовке к ВНС участвуют все необходимые структуры и специалисты, в том числе правительство, администрация президента, секретариаты обеих палат парламента, облисполкомы.

В состав ВНС, по словам Мицкевича, войдут люди разных возрастов и профессий. Формирование идет в строгом соответствии с законом.

«Предусмотрено, что правительство, депутаты Палаты представителей и Совет Республики в полном составе входят в состав Всебелорусского народного собрания, так же как и председатели облисполкомов, Минского горисполкома и районных городских исполнительных комитетов. Дальше это представители местных Советов депутатов, которые будут избраны областными Советами депутатов делегатами на Всебелорусское народное собрание. От каждого региона установлено представительство», – рассказал начальник секретариата Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, в состав ВНС войдут представители гражданского общества – люди самых разных возрастов и профессий.

«В любом общественном объединении: в профсоюзах, Союзе женщин, общественном объединении ветеранов – представлены люди, как мы говорим, от мала до велика и любой профессии: от рабочего до менеджера, в том числе и люди, которые уже не работают, находятся на заслуженном отдыхе. Как раз такой баланс в составе Всебелорусского народного собрания позволит стабилизировать при необходимости ситуацию и принимать взвешенные, ответственные решения», – подчеркнул Мицкевич.



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Первое заседание Всебелорусского народного собрания в соответствии с поправками в Конституции и законом о ВНС пройдет 24 и 25 апреля 2024 года.
 
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