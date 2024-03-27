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Всебелорусское народное собрание: как идет подготовка к первому заседанию?
27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закон «О Всебелорусском народном собрании» президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 февраля 2023. Документом был закреплен правовой статус ВНС, как «высшего представительного органа народовластия». Первое заседание Всебелорусского народного собрания в соответствии с поправками в Конституции и законом о
По его словам, в подготовке к ВНС участвуют все необходимые структуры и специалисты, в том числе правительство, администрация президента, секретариаты обеих палат парламента, облисполкомы.
В состав ВНС, по словам Мицкевича, войдут люди разных возрастов и профессий. Формирование идет в строгом соответствии с законом.
«Предусмотрено, что правительство, депутаты Палаты представителей и Совет Республики в полном составе входят в состав Всебелорусского народного собрания, так же как и председатели облисполкомов, Минского горисполкома и районных городских исполнительных комитетов. Дальше это представители местных Советов депутатов, которые будут избраны областными Советами депутатов делегатами на Всебелорусское народное собрание. От каждого региона установлено представительство», – рассказал начальник секретариата Всебелорусского народного собрания.
Кроме того, в состав ВНС войдут представители гражданского общества – люди самых разных возрастов и профессий.
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Первое заседание Всебелорусского народного собрания в соответствии с поправками в Конституции и законом о ВНС пройдет 24 и 25 апреля 2024 года.
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