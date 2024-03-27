Всебелорусское народное собрание: как идет подготовка к первому заседанию?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закон «О Всебелорусском народном собрании» президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 февраля 2023. Документом был закреплен правовой статус ВНС, как «высшего представительного органа народовластия». Первое заседание Всебелорусского народного собрания в соответствии с поправками в Конституции и законом о ВНС пройдет 24 и 25 апреля 2024 года . О том как идет подготовка к важному событию в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал начальник секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич. Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране «Уже очень много сделано. Работает организационный комитет под руководством премьер-министра. Соответственно идет интенсивная подготовка. Сейчас завершается этап выдвижения кандидатов в делегаты ВНС и в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Ведется подготовка соответствующих документов и решается множество организационно-технических вопросов на этой стадии. Я думаю, что все они будут решены», – отметил Мицкевич.

По его словам, в подготовке к ВНС участвуют все необходимые структуры и специалисты, в том числе правительство, администрация президента, секретариаты обеих палат парламента, облисполкомы.

В состав ВНС, по словам Мицкевича, войдут люди разных возрастов и профессий. Формирование идет в строгом соответствии с законом.

«Предусмотрено, что правительство, депутаты Палаты представителей и Совет Республики в полном составе входят в состав Всебелорусского народного собрания, так же как и председатели облисполкомов, Минского горисполкома и районных городских исполнительных комитетов. Дальше это представители местных Советов депутатов, которые будут избраны областными Советами депутатов делегатами на Всебелорусское народное собрание. От каждого региона установлено представительство», – рассказал начальник секретариата Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, в состав ВНС войдут представители гражданского общества – люди самых разных возрастов и профессий.