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Ветераны труда посетили резиденцию президента Беларуси
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посидели в президентском кресле и узнали подробности будней главы государства. Из Минской области пригласили ветеранов труда на экскурсию во Дворец Независимости, передает «МИР 24».
Гостей провели по залам и кабинетам, где президент проводит совещания, вручает госнаграды и принимает важные решения. Рассказали и о самом дворце. Его возвели в короткие сроки исключительно белорусские специалисты из отечественных материалов. Ветераны вспомнили время своей молодости, когда страну активно восстанавливали после войны.
«Фотографии и телевидение, оно немножко и скрадывает, и смягчает, немножко и дистанция другая. А вот когда воочию посмотришь, это ж все так подогнано, все так сделано – качественно», – прокомментировал председатель Совета ветеранов республиканского предприятия Ричард Коленда.
Попасть на экскурсию в рабочую резиденцию белорусского президента могут все желающие. Достаточно собрать группу и подать заявку.
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Попасть на экскурсию в рабочую резиденцию белорусского президента могут все желающие.
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