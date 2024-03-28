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Ветераны труда посетили резиденцию президента Беларуси

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветераны труда посетили резиденцию президента Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Посидели в президентском кресле и узнали подробности будней главы государства. Из Минской области пригласили ветеранов труда на экскурсию во Дворец Независимости, передает «МИР 24».

Гостей провели по залам и кабинетам, где президент проводит совещания, вручает госнаграды и принимает важные решения. Рассказали и о самом дворце. Его возвели в короткие сроки исключительно белорусские специалисты из отечественных материалов. Ветераны вспомнили время своей молодости, когда страну активно восстанавливали после войны.

«По долгу службы я много ездила и за границу, но такой красоты, не могу вам выразить свое восхищение, потому что я помню Минск разрушенный, я помню разрушенную Беларусь. И чтобы вот так мы восстановились, у меня до сих пор слезы наворачиваются», – поделилась ветеран труда из Пуховичского района Людмила Аскерко.

«Фотографии и телевидение, оно немножко и скрадывает, и смягчает, немножко и дистанция другая. А вот когда воочию посмотришь, это ж все так подогнано, все так сделано – качественно», – прокомментировал председатель Совета ветеранов республиканского предприятия Ричард Коленда.

Попасть на экскурсию в рабочую резиденцию белорусского президента могут все желающие. Достаточно собрать группу и подать заявку.



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Теги: Минск
 
 
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Попасть на экскурсию в рабочую резиденцию белорусского президента могут все желающие.
 
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