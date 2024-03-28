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Принимать наличные станет еще труднее: налоговая предлагает в 5 раз сократить максимальный размер платежа бизнесу от физлица

28.03.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в указ Президента Республики Беларусь «О развитии безналичных расчетов». Документ разработан по инициативе Министерства по налогам и сборам «с целью увеличения доли безналичных платежей за товары (работы, услуги)».

Проект предусматривает внесение изменений в указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 года № 493 «О развитии безналичных расчетов». В документе, в частности, зафиксировано поэтапное, в течение 2024−2025 годов, снижение предельного размера платежа наличными денежными средствами, принимаемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от физических лиц при продаже им товаров (работ, услуг), с 500 базовых величин до 100 базовых величин (4000 BYN).

Одновременно нормы проекта указа направлены на усиление стимулирующей меры в отношении физических лиц — покупателей по использованию безналичных способов осуществления платежей за товары (работы, услуги) путем повышения размера вознаграждения, выплачиваемого от суммы безналичного платежа и не облагаемого подоходным налогом с физических лиц, с 2% до 10%.

«Принятие данного законопроекта окажет положительное влияние на дальнейшее развитие программ лояльности, предусматривающих выплаты физическим лицам вознаграждения за проведение платежей в безналичной форме, что будет стимулировать физических лиц к более активному проведению безналичных платежей», — считают в Нацбанке.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 марта по 8 апреля 2024 года.

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Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в указ Президента Республики Беларусь «О развитии безналичных расчетов». Документ...
 
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