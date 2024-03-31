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Посевная в Беларуси: как готовность хозяйств проверяют профсоюзы?

31.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посевная в Беларуси: как готовность хозяйств проверяют профсоюзы?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси сезон посевной. Первые тракторы вышли в поля на неделю раньше, чем в прошлом году. За готовностью хозяйств следят профсоюзы. Особое внимание – к охране и условиям труда, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На поле комбайнеры принимают гостей в костюмах. Профсоюзные работники проверяют каждый экипаж. Внимание на аптечку, огнетушитель, документы и форму. Тестируют и трезвость водителя. Если прибор покажет выше нуля, в поле больше не пустят.

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Механизатор Владимир Сманцер к таким проверкам привык. Это для него 30-я посевная. Все требования выучил наизусть.

«Я выехал уже неделю назад. Травы сеял, а теперь два дня уже овес сею. Нас утром медики проверяют, давление измеряют, проходим алкотест», – рассказал тракторист-механизатор Владимир Сманцер.

Перед выездом на поля каждый работник заглядывает не только в медкабинет, но и к инженеру. Проходят обязательный инструктаж и даже экзамены.

«Проверка знаний проводится по билетам. Специальные вопросы раздаются работникам, и по билетам мы проводим проверку знаний, которые касаются их работы», – рассказал инженер по охране труда Кристина Хацкевич.

Но травмы при работе с техникой комбайнеры все равно получают. Статистика не уменьшается, несмотря на все усилия.

«Человеческий фактор, конечно, присутствует, как и у нанимателя, так и у работника. А хотелось бы для всей нашей Родины сказать: «Надо выполнять требования закона об охране труда, и тогда мы посевную закончим без травматизма», – заявил главный технический инспектор комитета профсоюза работников АПК Валерий Русаков.

Профсоюзы проверяют и условия отдыха работников, состояние бытовых комнат. Смотрят, чтобы кормили хорошо и по расписанию, а сотрудники соблюдали форму одежды.

В прошлом году такие проверки выявили по всей стране больше четырех тысяч нарушений. Штрафы не выписывают, но за работой над ошибками строго следят, иначе дело передадут в прокуратуру или департамент охраны труда.



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Особое внимание профсоюзные работники уделяют охране и условиям труда. Проверяют и условия отдыха, состояние бытовых комнат.
 
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