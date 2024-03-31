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Посевная в Беларуси: как готовность хозяйств проверяют профсоюзы?
31.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сезон посевной. Первые тракторы вышли в поля на неделю раньше, чем в прошлом году. За готовностью хозяйств следят профсоюзы. Особое внимание – к охране и условиям труда, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
«Я выехал уже неделю назад. Травы сеял, а теперь два дня уже овес сею. Нас утром медики проверяют, давление измеряют, проходим алкотест», – рассказал тракторист-механизатор Владимир Сманцер.
Перед выездом на поля каждый работник заглядывает не только в медкабинет, но и к инженеру. Проходят обязательный инструктаж и даже экзамены.
Но травмы при работе с техникой комбайнеры все равно получают. Статистика не уменьшается, несмотря на все усилия.
Профсоюзы проверяют и условия отдыха работников, состояние бытовых комнат. Смотрят, чтобы кормили хорошо и по расписанию, а сотрудники соблюдали форму одежды.
В прошлом году такие проверки выявили по всей стране больше четырех тысяч нарушений. Штрафы не выписывают, но за работой над ошибками строго следят, иначе дело передадут в прокуратуру или департамент охраны труда.
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Особое внимание профсоюзные работники уделяют охране и условиям труда. Проверяют и условия отдыха, состояние бытовых комнат.
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