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Студенты-медики Беларуси помогают персоналу районных больниц принимать пациентов
31.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Преподаватели и студенты Белорусского медицинского университета пришли на помощь сотрудникам районных больниц и поликлиник. Ведут приемы и консультируют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Студентка стоматологического факультета Елена Драбудько набирается опыта рядом с преподавателем – помогает в качестве медсестры, а скоро сама начнет проводить такие приемы. В этой поликлинике будет работать по распределению.
«Я на самом деле местная, проживаю здесь, в городе Любань. Распределилась в Любанскую ЦРБ, потому что брала целевое направление. Есть свои какие-то особенности, и люди здесь попадаются с достаточно интересными случаями, которые ты вряд ли увидишь на кафедре. Вот сегодня была женщина с мезиальным прикусом, достаточно редкое явление», – поделилась студентка 5 курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Елена Драбудько.
Вылечить зуб, помочь выбрать имплант и поставить правильный диагноз. Преподаватели университета работают в связке с местными коллегами.
Ирина Иванова пришла на прием к офтальмологу с травмой глаза. Пациентка уверена: сегодня ей повезло, осмотр проводит преподаватель медвуза. Случай сложный.
«Спасибо специалистам, что приехали и даже без записи приняли. У нас пока только медсестра работает, врача нет. Обращаемся, если что-то серьезное, в Минск, в Солигорск», – рассказала жительница Любани Ирина Иванова.
Такую практику теперь внедряют повсеместно. Преподаватели, ординаторы и студенты медицинских вузов работают в районных больницах почти каждый день. Подменяют специалистов разных профилей: от хирургов до кардиологов или лоров.
«За каждым университетом закреплен свой регион. Допустим, за Витебским медицинским университетом закреплена Витебская область и Могилевская, за Гродненским – Гродненская и Брестская области. Вот по такому географическому принципу проведено распределение участия нашего профессорско-преподавательского состава», – пояснил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.
Скоро районные больницы и поликлиники пополнятся новыми врачами. По распределению туда отправится большинство выпускников медицинских вузов. Кадровый вопрос в регионах поручил решить президент Александр Лукашенко. Заострял внимание и на качестве обучения.
Сейчас студенты медвузов чаще всего берут целевое направление на обучение, когда образование оплачивает будущий наниматель. После университета медик должен отработать пять лет.
Минский университет в этом году выпустит более 800 врачей, четверть из них – это студенты из-за рубежа.
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Такую практику внедряют повсеместно. Преподаватели, ординаторы и студенты вузов работают в медучреждениях почти каждый день.
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