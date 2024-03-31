Студенты-медики Беларуси помогают персоналу районных больниц принимать пациентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Преподаватели и студенты Белорусского медицинского университета пришли на помощь сотрудникам районных больниц и поликлиник. Ведут приемы и консультируют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Студентка стоматологического факультета Елена Драбудько набирается опыта рядом с преподавателем – помогает в качестве медсестры, а скоро сама начнет проводить такие приемы. В этой поликлинике будет работать по распределению.

«Я на самом деле местная, проживаю здесь, в городе Любань. Распределилась в Любанскую ЦРБ, потому что брала целевое направление. Есть свои какие-то особенности, и люди здесь попадаются с достаточно интересными случаями, которые ты вряд ли увидишь на кафедре. Вот сегодня была женщина с мезиальным прикусом, достаточно редкое явление», – поделилась студентка 5 курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Елена Драбудько.

Вылечить зуб, помочь выбрать имплант и поставить правильный диагноз. Преподаватели университета работают в связке с местными коллегами.

«Достаточно часто врачам трудно принять решение касательно некоторых пациентов, назначить план лечения. Это очень ответственная задача, и в таком случае они обращаются к нам за помощью. Мы выезжаем на места, оказываем консультативную помощь», – рассказал доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусского государственного медицинского университета Алексей Остапович.

Ирина Иванова пришла на прием к офтальмологу с травмой глаза. Пациентка уверена: сегодня ей повезло, осмотр проводит преподаватель медвуза. Случай сложный.

«Спасибо специалистам, что приехали и даже без записи приняли. У нас пока только медсестра работает, врача нет. Обращаемся, если что-то серьезное, в Минск, в Солигорск», – рассказала жительница Любани Ирина Иванова.