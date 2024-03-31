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Студенты-медики Беларуси помогают персоналу районных больниц принимать пациентов

31.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты-медики Беларуси помогают персоналу районных больниц принимать пациентов
 Фото: МТРК «Мир»

Преподаватели и студенты Белорусского медицинского университета пришли на помощь сотрудникам районных больниц и поликлиник. Ведут приемы и консультируют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Студентка стоматологического факультета Елена Драбудько набирается опыта рядом с преподавателем – помогает в качестве медсестры, а скоро сама начнет проводить такие приемы. В этой поликлинике будет работать по распределению.

«Я на самом деле местная, проживаю здесь, в городе Любань. Распределилась в Любанскую ЦРБ, потому что брала целевое направление. Есть свои какие-то особенности, и люди здесь попадаются с достаточно интересными случаями, которые ты вряд ли увидишь на кафедре. Вот сегодня была женщина с мезиальным прикусом, достаточно редкое явление», – поделилась студентка 5 курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Елена Драбудько.

Вылечить зуб, помочь выбрать имплант и поставить правильный диагноз. Преподаватели университета работают в связке с местными коллегами.

«Достаточно часто врачам трудно принять решение касательно некоторых пациентов, назначить план лечения. Это очень ответственная задача, и в таком случае они обращаются к нам за помощью. Мы выезжаем на места, оказываем консультативную помощь», – рассказал доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусского государственного медицинского университета Алексей Остапович.

Ирина Иванова пришла на прием к офтальмологу с травмой глаза. Пациентка уверена: сегодня ей повезло, осмотр проводит преподаватель медвуза. Случай сложный.

«Спасибо специалистам, что приехали и даже без записи приняли. У нас пока только медсестра работает, врача нет. Обращаемся, если что-то серьезное, в Минск, в Солигорск», – рассказала жительница Любани Ирина Иванова.

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«Пришло пациентов достаточно, я бы сказала, что по наполненности приема это полноценный амбулаторный рабочий день, пациенты очень разные», – отметила доцент кафедры офтальмологии Белорусского государственного медицинского университета Полина Лебедева.

Такую практику теперь внедряют повсеместно. Преподаватели, ординаторы и студенты медицинских вузов работают в районных больницах почти каждый день. Подменяют специалистов разных профилей: от хирургов до кардиологов или лоров.

«За каждым университетом закреплен свой регион. Допустим, за Витебским медицинским университетом закреплена Витебская область и Могилевская, за Гродненским – Гродненская и Брестская области. Вот по такому географическому принципу проведено распределение участия нашего профессорско-преподавательского состава», – пояснил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Скоро районные больницы и поликлиники пополнятся новыми врачами. По распределению туда отправится большинство выпускников медицинских вузов. Кадровый вопрос в регионах поручил решить президент Александр Лукашенко. Заострял внимание и на качестве обучения.

«Заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. У нас абсолютный разрыв этих верхних научно-практических центров со средним и нижним звеном. Слушайте, как вы не понимаете, что там наши родители. Не все же вы будете с портфелями здесь сидеть. Скоро мы уйдем, будем обычными людьми. К нам будут точно так же относиться», – заявлял Лукашенко.

Сейчас студенты медвузов чаще всего берут целевое направление на обучение, когда образование оплачивает будущий наниматель. После университета медик должен отработать пять лет.

Минский университет в этом году выпустит более 800 врачей, четверть из них – это студенты из-за рубежа.



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Теги: Минск
 
 
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Такую практику внедряют повсеместно. Преподаватели, ординаторы и студенты вузов работают в медучреждениях почти каждый день.
 
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