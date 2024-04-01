«Лучше смотреть не на трафик, а на платежеспособность жителей». Что нужно знать, чтобы открыть пункт выдачи Wildberries или OZON и не прогореть

Источник материала: ProBusiness





В прошлом году популярный маркетплейс OZON реализовал программу поощрения франчайзи и анонсировал выдачу ежемесячной субсидии в размере от 65 до 130 тысяч российских рублей. Воспользоваться программой смогли ПВЗ, которые открылись с 1 января 2023 года, и действующие франчайзи с «невысоким трафиком», которые работали меньше полугода. Цель была поддержать владельцев ПВЗ и помочь им выйти плюс. Однако получилось это не у всех. Спустя шесть месяцев после окончания субсидирования некоторым предпринимателям так и не удалось получить прибыль — они были вынуждены продать ПВЗ. Такое происходит и с отдельными ПВЗ Wildberries. Об этом «Про бизнес» рассказала директор и учредитель ООО «Ваш персональный бухгалтер» Юлия Лешик . Эксперт поделилась советами, на нужно обратить внимание, чтобы ПВЗ маркетплейса в последствии не стал убыточным.

Юлия Лешик

Директор и учредитель ООО «Ваш персональный бухгалтер», практикующий бухгалтер

— Да, помощь от маркетплейса в открытии ПВЗ безусловно есть, но дальше ответственность за доходность ложится на владельца бизнеса. Недавно у меня был кейс, в котором предприниматель сравнивал доход от ПВЗ за декабрь 2023 года и январь 2024-го. Разница была в два раза.

В предпраздничные месяцы спрос на товары, как правило, растет. К тому же за высокие показатели WB пересматривает коэффициент в сторону уменьшения от выручки. Соответственно, цифры вырисовываются красивые. Потом наступает январь — месяц, когда уменьшение доходов наблюдается в любой нише бизнеса. И владельцы ПВЗ, которые не учли резкое снижение спроса, попадают в колоссальный кассовый разрыв. Чтобы этого избежать, первая моя рекомендация — не опираться на данные месяцев, когда априори спрос на товары высокий, а смотреть выручку одного из месяцев квартала, к примеру, январь, май, июнь и декабрь. Тогда вы сможете сделать более точный прогноз по времени окупаемости.





Повторюсь, нужно как можно точнее спрогнозировать реальную выручку и понять, можно ли рассчитывать на субсидию. Невзирая на окупаемость, вы не имеете права закрывать ПВЗ в течение девяти месяцев. В противном случае субсидию нужно будет выплатить маркетплейсу (такая практика есть у WB).

Кроме этого, следует с умом подходить к выбору места, в котором планируется открытие ПВЗ. Зачастую предприниматели отталкиваются от личных предпочтений и так называемого чутья, а нужно просчитать затраты на аренду и коммунальные услуги. Возможно, субсидия их не покроет.

Открывая ПВЗ, важно учитывать стоимость аренды и ремонта в рамках требований маркетплейса. Порой лучше не торопиться и выбрать локацию подешевле, либо рассмотреть арендные каникулы. Большинство тех, кто открывает ПВЗ, акцентируют внимание на трафике, но я бы рекомендовала учитывать ещё и платежеспособность людей в конкретном районе.





Также важно соблюдение законодательства. У меня был клиент, который не учел, что рабочий день любого сотрудника в Беларуси должен составлять 8 часов. Спустя год работы в отношении ИП была проведена камеральная проверка. На данный момент ПВЗ переоформлен на ООО. Отмечу, что год работы — не время для камеральной проверки организации или ИП. Предприниматель не понял, для чего, но съездил в налоговую и дал ей необходимую информацию. Прошло четыре месяца, его вызывают снова. Когда я позже стала уточнять, в чем суть, то выяснила, что служба начала камеральную проверку и уже собрала папку документов за весь период деятельности ПВЗ. После проверки выяснилось, что сотрудник пункта выдачи работал 12 часов вместо 8, а это противоречит трудовому законодательству. Следовательно, открывая ПВЗ, важно понимать, что в ПВЗ должно быть два сотрудника.

Доходом при работе с ПВЗ считается ежемесячное вознаграждение за выданные заказы. Дополнительным источником дохода может еще являться прием товаров от селлеров (продавцов). На OZON это распостранено больше. Сейчас WB расширил перечень ПВЗ, которые могут принимать товары от селлеров. И на карте складов можно посмотреть точки, которые могут принимать отгрузки от селлеров с 1 апреля 2024 года по системе FBS. Добавлены Могилев, Витебск и другие. На данные момент таких ПВЗ более 100.