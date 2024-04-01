|
Католики в Беларуси приходят на пасхальные мессы семьями
01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пасху отмечают католики всего мира. В Беларуси эта конфессия вторая по числу верующих. Она насчитывает 1,5 миллиона человек. В храмах 31 марта служат торжественные мессы, а в домах накрывают праздничные столы, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Праздничный колокольный звон и молитвы звучат в костелах по всей стране. У католических верующих – Пасха. Отмечать праздник они начали еще накануне. В храмах прошла главная ночная месса – Навечерие. Службы продолжаются и в воскресенье. На них католики приходят семьями.
Пасхальное утро верующих началось с особого завтрака. На столе – освященные куличи и яйца, крашеные и шоколадные. До этого дня был пост – время покаяния и духовной подготовки к Пасхе.
«Ходили на имшу. Сегодня приготовили и решили прийти всей семейкой. Принесли яйца, конфетки всякие», – отметила верующая.
В храмах зажгли особую свечу – Пасхал. Она символизирует Свет Божий. Огонь от нее каждый верующий смог забрать домой.
После литургии верующие встречаются за праздничным столом. Крестные родители навещают своих крестников.
Пасха у белорусов продолжится в кругу близких людей. Это главная традиция праздника – собираться вместе. В стране католическую веру исповедуют около 15% населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике католическую веру исповедуют около 15% населения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)