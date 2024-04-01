Католики в Беларуси приходят на пасхальные мессы семьями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пасху отмечают католики всего мира. В Беларуси эта конфессия вторая по числу верующих. Она насчитывает 1,5 миллиона человек. В храмах 31 марта служат торжественные мессы, а в домах накрывают праздничные столы, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Праздничный колокольный звон и молитвы звучат в костелах по всей стране. У католических верующих – Пасха. Отмечать праздник они начали еще накануне. В храмах прошла главная ночная месса – Навечерие. Службы продолжаются и в воскресенье. На них католики приходят семьями.

Пасхальное утро верующих началось с особого завтрака. На столе – освященные куличи и яйца, крашеные и шоколадные. До этого дня был пост – время покаяния и духовной подготовки к Пасхе.



«Перед Пасхой есть Великий Пост, в котором мы берем какое-то обязательство, чтобы что-то исправить в себе, грубо говоря, ненужное. От чего-то избавиться, что нам мешает в жизни», – рассказала местная жительница.

«Готовимся. Яйца красим. Стол накрываем. У нас уже было, как называют «разговение»: освященные яйца, колбаса, хлеб, печиво освященное. Вот это называют, что мы уже «разговелись», – поделилась женщина.

«Ходили на имшу. Сегодня приготовили и решили прийти всей семейкой. Принесли яйца, конфетки всякие», – отметила верующая.

В храмах зажгли особую свечу – Пасхал. Она символизирует Свет Божий. Огонь от нее каждый верующий смог забрать домой.

«Наше задание, как христиан, как верующих людей, нести эту радость в наше общество, чтобы оно тоже наполнялось теплотой и любовью, чтобы изменялись наши семьи, укреплялись наши семьи, и мы становились ближе друг к другу, делясь такими добрыми вестями о жизни вечной», –отметил настоятель прихода Пресвятой Троицы Святого Роха на Золотой горке в Минске Ксенз Юрий Санько.

После литургии верующие встречаются за праздничным столом. Крестные родители навещают своих крестников.

Пасха у белорусов продолжится в кругу близких людей. Это главная традиция праздника – собираться вместе. В стране католическую веру исповедуют около 15% населения.