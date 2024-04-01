ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Католики в Беларуси приходят на пасхальные мессы семьями

01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Католики в Беларуси приходят на пасхальные мессы семьями
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пасху отмечают католики всего мира. В Беларуси эта конфессия вторая по числу верующих. Она насчитывает 1,5 миллиона человек. В храмах 31 марта служат торжественные мессы, а в домах накрывают праздничные столы, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Праздничный колокольный звон и молитвы звучат в костелах по всей стране. У католических верующих – Пасха. Отмечать праздник они начали еще накануне. В храмах прошла главная ночная месса – Навечерие. Службы продолжаются и в воскресенье. На них католики приходят семьями.

Пасхальное утро верующих началось с особого завтрака. На столе – освященные куличи и яйца, крашеные и шоколадные. До этого дня был пост – время покаяния и духовной подготовки к Пасхе.

«Перед Пасхой есть Великий Пост, в котором мы берем какое-то обязательство, чтобы что-то исправить в себе, грубо говоря, ненужное. От чего-то избавиться, что нам мешает в жизни», – рассказала местная жительница.

«Готовимся. Яйца красим. Стол накрываем. У нас уже было, как называют «разговение»: освященные яйца, колбаса, хлеб, печиво освященное. Вот это называют, что мы уже «разговелись», – поделилась женщина.

«Ходили на имшу. Сегодня приготовили и решили прийти всей семейкой. Принесли яйца, конфетки всякие», – отметила верующая.

В храмах зажгли особую свечу – Пасхал. Она символизирует Свет Божий. Огонь от нее каждый верующий смог забрать домой.

«Наше задание, как христиан, как верующих людей, нести эту радость в наше общество, чтобы оно тоже наполнялось теплотой и любовью, чтобы изменялись наши семьи, укреплялись наши семьи, и мы становились ближе друг к другу, делясь такими добрыми вестями о жизни вечной», –отметил настоятель прихода Пресвятой Троицы Святого Роха на Золотой горке в Минске Ксенз Юрий Санько.

После литургии верующие встречаются за праздничным столом. Крестные родители навещают своих крестников.

Пасха у белорусов продолжится в кругу близких людей. Это главная традиция праздника – собираться вместе. В стране католическую веру исповедуют около 15% населения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике католическую веру исповедуют около 15% населения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лучше смотреть не на трафик, а на платежеспособность жителей». Что нужно знать, чтобы открыть пункт выдачи Wildberries или OZON и не прогореть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика