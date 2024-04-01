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Лукашенко встретился с губернатором Орловской области Клычковым

01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко встретился с губернатором Орловской области Клычковым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Увеличить товарооборот вдвое предложил Александр Лукашенко главе Орловской области. На встрече с Андреем Клычковым белорусский лидер отметил: во взаимной торговле отправной точкой сегодня должны стать прошлогодние показатели, сообщает «МИР 24».

«Цифра внушительная: четверть миллиарда долларов. Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это абсолютно реально, хотя придется поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. Будем делать все, чтобы получить наибольший эффект», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси назвал пять перспективных направлений. В первую очередь, это техника сельскохозяйственная, коммунальная и грузовая, а также пассажирский транспорт. Отдельно белорусский лидер выделил электробусы. Развивать сотрудничество Лукашенко предложил еще в области микроэлектроники, сельского хозяйства и строительства.

Тесное сотрудничество налажено между Орловской областью и Гомельской. Также российский регион планирует стать партнером для Бреста.



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Теги: Брест
 
 
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Стороны обсудили взаимную торговлю и сотрудничество российского региона и республики в разных сферах.
 
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