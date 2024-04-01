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Лукашенко встретился с губернатором Орловской области Клычковым
01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить товарооборот вдвое предложил Александр Лукашенко главе Орловской области. На встрече с
Президент Беларуси назвал пять перспективных направлений. В первую очередь, это техника сельскохозяйственная, коммунальная и грузовая, а также пассажирский транспорт. Отдельно белорусский лидер выделил электробусы. Развивать сотрудничество Лукашенко предложил еще в области микроэлектроники, сельского хозяйства и строительства.
Тесное сотрудничество налажено между Орловской областью и Гомельской. Также российский регион планирует стать партнером для Бреста.
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Стороны обсудили взаимную торговлю и сотрудничество российского региона и республики в разных сферах.
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