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Беларусь осенью выпустит первую опытную партию своих электромобилей

01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена осенью выпустить опытную партию собственных электромобилей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.

Российская зарядная станция для электромобилей
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«Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», – цитирует чиновника телеканал «Беларусь 1».

По словам Пархомчика, далее запланирован период пробной эксплуатации и испытаний. Серийное производство намечено на конце года, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что белорусы стали чаще переходить на электрокары. Их число в республике растет. В 2024-м сохранятся льготы на ввоз и использование экотранспорта, появится дополнительная инфраструктура.



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Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.
 
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