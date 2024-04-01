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Беларусь осенью выпустит первую опытную партию своих электромобилей
01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена осенью выпустить опытную партию собственных электромобилей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.
«Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», – цитирует чиновника телеканал «Беларусь 1».
По словам Пархомчика, далее запланирован период пробной эксплуатации и испытаний. Серийное производство намечено на конце года, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что
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Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.
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