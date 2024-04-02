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Критерии получения знака качества определили в Беларуси
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Серийный выпуск продукции и ориентир на советский ГОСТ станут условиями для получения Государственного знака качества в Беларуси. Стандарт ввели в стране в этом году, передает телеканал «МИР 24».
Критерии оценки – безопасность, экологичность, инновационность и технологичность. Получить отметку качества смогут не все товары. Исключения – табачные изделия, продукты с ГМО и военная техника. Претендентов на знак определят сами производители, а победителей будут ждать особые льготы.
Обладателей
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Претендентов на знак определят сами производители, а победителей будут ждать особые льготы.
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