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Критерии получения знака качества определили в Беларуси

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Критерии получения знака качества определили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Серийный выпуск продукции и ориентир на советский ГОСТ станут условиями для получения Государственного знака качества в Беларуси. Стандарт ввели в стране в этом году, передает телеканал «МИР 24».

Критерии оценки – безопасность, экологичность, инновационность и технологичность. Получить отметку качества смогут не все товары. Исключения – табачные изделия, продукты с ГМО и военная техника. Претендентов на знак определят сами производители, а победителей будут ждать особые льготы.

«Преимуществ, которые предусмотрены нашим постановлением, носят в большинстве своем имиджевый характер. Это и размещение данной продукции на полках наших магазинов с обозначением знака качества. Также государственные органы должны будут размещать информацию о данном продукте на своих сайтах», – рассказала начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Ольга Бобко.

Обладателей государственного знака планируют объявить в ноябре. Также 2024 год в Беларуси объявили Годом качества.



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Претендентов на знак определят сами производители, а победителей будут ждать особые льготы.
 
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