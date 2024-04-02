Критерии получения знака качества определили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Серийный выпуск продукции и ориентир на советский ГОСТ станут условиями для получения Государственного знака качества в Беларуси. Стандарт ввели в стране в этом году, передает телеканал «МИР 24».

Критерии оценки – безопасность, экологичность, инновационность и технологичность. Получить отметку качества смогут не все товары. Исключения – табачные изделия, продукты с ГМО и военная техника. Претендентов на знак определят сами производители, а победителей будут ждать особые льготы.

«Преимуществ, которые предусмотрены нашим постановлением, носят в большинстве своем имиджевый характер. Это и размещение данной продукции на полках наших магазинов с обозначением знака качества. Также государственные органы должны будут размещать информацию о данном продукте на своих сайтах», – рассказала начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Ольга Бобко.