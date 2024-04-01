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Беларусь и Орловская область намерены вдвое увеличить товарооборот
01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить товарооборот вдвое – до 500 миллионов долларов – в течение трех лет. Такие планы обсудил Александр Лукашенко
Президент Беларуси назвал и другие перспективные направления. В первую очередь, это техника – сельскохозяйственная, коммунальная, грузовая, а также пассажирский транспорт. Развивать сотрудничество Лукашенко предложил и в сфере строительства. Но Беларусь готова к любым предложениям партнеров, подчеркнул глава государства.
Орловская область закупила почти 50 единиц белорусской техники, и до конца года приобретет еще 80. Также в регионе планируют создать мультибрендовый центр.
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На встрече с губернатором российского региона Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к любым предложениям партнеров.
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