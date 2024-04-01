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Беларусь и Орловская область намерены вдвое увеличить товарооборот

01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Орловская область намерены вдвое увеличить товарооборот
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Увеличить товарооборот вдвое – до 500 миллионов долларов – в течение трех лет. Такие планы обсудил Александр Лукашенко с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Белорусский лидер подчеркнул, что цель – вполне осуществимая, передает телеканал «МИР 24».

«Это абсолютно реально. Хотя придется поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. Будем делать все, чтобы получить наибольший эффект», – отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси назвал и другие перспективные направления. В первую очередь, это техника – сельскохозяйственная, коммунальная, грузовая, а также пассажирский транспорт. Развивать сотрудничество Лукашенко предложил и в сфере строительства. Но Беларусь готова к любым предложениям партнеров, подчеркнул глава государства.

«Расстояния небольшие, мы знаем дорогу в Орловскую область, здесь совсем рядом. Можем с вами работать более интенсивно, эффективно и показать другим регионам, сколько небольшая по размерам Беларусь может сделать для огромной России. Мы к этому готовы. При вашей поддержке обязательно реализуем все намеченные планы», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Орловская область закупила почти 50 единиц белорусской техники, и до конца года приобретет еще 80. Также в регионе планируют создать мультибрендовый центр.



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На встрече с губернатором российского региона Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к любым предложениям партнеров.
 
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