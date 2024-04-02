Как Россия и Беларусь сотрудничают в промышленности и образовании?

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Ровно 27 лет назад Минск и Москва подписали договор о союзе двух стран и с тех пор страны активно разрабатывают совместные программы и плотно сотрудничают в промышленной сфере и образовании, сообщают корреспонденты «МИР 24» Янина Василевская и Артем Васнев.
Еще пять дней, и этот электробус будет готов к эксплуатации. Сейчас – процесс сборки. По цвету машины можно определить, куда она отправится. Эта будет возить пассажиров Краснодара.
Покупают пассажирский транспорт для Барнаула, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга. С Нижним Новгородом Беларусь и вовсе реализовала проект совместного производства. Несколько десятков трамваев вышли на линии.
«Он себя в эксплуатации показывает достаточно неплохо, необходимо учитывать, что это начало эксплуатации, мы продолжаем доработку и корректировку программного обеспечения, которое управляет электроникой вагона», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия по производству пассажирской техники Александр Казакевич.
С конвейера сейчас выходят 25 машин в месяц. Объемы производства выросли. И это несмотря на экономическое давление Запада. Теперь комплектующие союзные. Часть поставляют из России.
«В трамвайной тематике это двигатели электрические для трамвайных вагонов, это рельсовый тормоз, это дисковый тормоз. Это вот такие серьезные комплектующие, которые производятся российскими предприятиями», – отметил заместитель генерального директора по инновационному развитию предприятия по производству пассажирской техники Олег Быцко.
Российский металл плюс белорусское производство – так появились новые двигатели для речных судов. Проект подвинул с рынка импортные аналоги. Теперь такие моторы ставят на прогулочные катера.
«Когда идет этап разработки судов, на этом этапе закладывается определенная модификация двигателя. В будущем тяжело уйти от этой определенной модификации, так как требуется дополнительный большой комплекс испытаний. Поэтому проектные бюро закладывают, как российского производства двигатели, так и белорусского», – рассказал главный конструктор предприятия по производству двигателей Михаил Клессо.
Экспорт в Россию растет, в том числе продуктов питания. На союзный рынок из Беларуси отправляются тысячи тонн соли и сахара, кондитерских изделий, молока, мяса, колбас. Предприятия заключают контракты почти со всеми регионами страны-партнера.
«Расширяем линейку поставки мармеладно-зефирного ассортимента, который также выпускаем на наших новых созданных производственных мощностях и выпускаем как раз таки в рамках импортозамещающего проекта», – отметил председатель концерна пищевой промышленности Беларуси Олег Жидков.
Эксперты считают: импортозамещение – игра в долгую. Чтобы оно работало еще эффективнее, Беларусь и Россия совместно готовят кадры для всех отраслей. Подробнее об этом узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
Уже с этого года российские абитуриенты смогут поступать в белорусские вузы на бюджет по результатам ЕГЭ. Много белорусских студентов учится в России. Их около 13 тысяч. Поступают по квотам или в частном порядке на бюджет и коммерцию. В Российском Экономическом Университете имени Плеханова на данный момент учится 80 белорусских студентов.
Сеанс видеосвязи с Минском. Там есть филиал Плехановки. До вступительной кампании еще долго, но уже сейчас понятно: она будет успешной.
Полина Найбич мечтала учится именно в Москве. Студентка из Беларуси сейчас на третьем курсе. А еще она возглавляет белорусское землячество в вузе. Все ее товарищи довольны, их здесь приняли как родных. Чтобы устроиться в Москве, проблем нет. Полина сейчас подрабатывает, но упор больше на учебу, главное – получить престижное российское образование. Карьеру будет строить в России.
В российских вузах все сделано для того, чтобы максимально упростить процедуру поступления для белорусских студентов.
«Часть предметов, которые сдаются по единому белорусскому экзамену, у нас принимаются наравне с ЕГЭ, например, ребята спокойно могут подать документы. Те предметы, которые не совпадают с планами российских вузов, они могут пересдать их на месте и поступить на бюджет. Естественно, они имеют право поступить на коммерцию», – рассказала начальник отдела СНГ, Балтии и Грузии РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Джергения.
А это Псков. При университете работает Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Всего здесь 66 сотрудников. Обучаются более тысячи студентов. Один из них – Максим Иванов.
«За эти два года понял, что, куда бы я ни решил пойти дальше, в любом месте найду достойную работу и хорошо оплачиваемую, потому что производствам требуются инженеры», – рассказал магистрант второго курса ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, направление обучения «Электроэнергетика и электротехника» Максим Иванов.
Они учатся проектировать станки. На выходе студенты Школы получают два диплома белорусского и российского вузов.
«У нас широкая академическая мобильность. Студенты Пскова регулярно ездят на обучение в Беларусь, а студенты из Беларуси приезжают к нам во Псков, и мы проводим перекрестное обучение», – подчеркнул руководитель ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Гринев.
К 2030 году на базе школы будет создана российско-белорусская компания по производству современных станков.
Во вторник в Госдуму будет внесен законопроект об установлении Дня единения народов России и Беларуси памятной датой.