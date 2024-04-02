Как Россия и Беларусь сотрудничают в промышленности и образовании?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси . Ровно 27 лет назад Минск и Москва подписали договор о союзе двух стран и с тех пор страны активно разрабатывают совместные программы и плотно сотрудничают в промышленной сфере и образовании, сообщают корреспонденты «МИР 24» Янина Василевская и Артем Васнев.

Еще пять дней, и этот электробус будет готов к эксплуатации. Сейчас – процесс сборки. По цвету машины можно определить, куда она отправится. Эта будет возить пассажиров Краснодара.

Покупают пассажирский транспорт для Барнаула, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга. С Нижним Новгородом Беларусь и вовсе реализовала проект совместного производства. Несколько десятков трамваев вышли на линии.

«Он себя в эксплуатации показывает достаточно неплохо, необходимо учитывать, что это начало эксплуатации, мы продолжаем доработку и корректировку программного обеспечения, которое управляет электроникой вагона», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия по производству пассажирской техники Александр Казакевич.

С конвейера сейчас выходят 25 машин в месяц. Объемы производства выросли. И это несмотря на экономическое давление Запада. Теперь комплектующие союзные. Часть поставляют из России.

«В трамвайной тематике это двигатели электрические для трамвайных вагонов, это рельсовый тормоз, это дисковый тормоз. Это вот такие серьезные комплектующие, которые производятся российскими предприятиями», – отметил заместитель генерального директора по инновационному развитию предприятия по производству пассажирской техники Олег Быцко.