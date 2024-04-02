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Программу льготных кредитов на отечественные товары расширили в Беларуси
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Список продукции с займом «под низкий процент» расширили в Беларуси. Отечественные товары в стране теперь можно купить по программе льготного кредита, передает телеканал «МИР 24».
«Перечень расширили с учетом обращений производителей, а также обращений населения. Например, вошли электровелосипеды, электросамокаты, квадроциклы, квадрициклы, деревянные окна и двери, деревянные домики, соковыжималки, кухонные комбайны и так далее», – перечислила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Нина Емельянова.
У такого кредита есть лимит. Общая сумма от одного покупателя не должна превысить 300 базовых величин – это 12 тысяч белорусских рублей или 340 тысяч российских.
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Правительство пересмотрело перечень после обращений производителей и населения.
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