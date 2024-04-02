Программу льготных кредитов на отечественные товары расширили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Список продукции с займом «под низкий процент» расширили в Беларуси. Отечественные товары в стране теперь можно купить по программе льготного кредита, передает телеканал «МИР 24».

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Выгодные условия один из банков Беларуси ввел с начала года, но список товаров был ограничен. Производители отмечали рост продаж. Тогда правительство пересмотрело список товаров.

«Перечень расширили с учетом обращений производителей, а также обращений населения. Например, вошли электровелосипеды, электросамокаты, квадроциклы, квадрициклы, деревянные окна и двери, деревянные домики, соковыжималки, кухонные комбайны и так далее», – перечислила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Нина Емельянова.

У такого кредита есть лимит. Общая сумма от одного покупателя не должна превысить 300 базовых величин – это 12 тысяч белорусских рублей или 340 тысяч российских.