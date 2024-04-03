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Лукашенко поручил Минздраву навести порядок в здравоохранении
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Навести порядок в медицине и наладить дисциплину потребовал Александр Лукашенко от руководства Минздрава во время рабочей поездки в Гродно. Президент заложил капсулу на месте строительства новой городской больницы и заслушал доклад от министра здравоохранения о состоянии отрасли.
Одна из проблем, которую предстоит решить, – кадровая. Президент посоветовал внимательнее подходить к распределению выпускников вузов. Прокомментировал и вопрос с зарплатами. Напомнил, что для медиков оставили надбавки еще со времен пандемии.
Средняя зарплата медиков по стране 2800 белорусских рублей, или около 80 тысяч российских, доложил министр здравоохранения.
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Президент заложил капсулу на месте строительства новой городской больницы в Гродно и заслушал доклад от министра здравоохранения.
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