Лукашенко поручил Минздраву навести порядок в здравоохранении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Навести порядок в медицине и наладить дисциплину потребовал Александр Лукашенко от руководства Минздрава во время рабочей поездки в Гродно. Президент заложил капсулу на месте строительства новой городской больницы и заслушал доклад от министра здравоохранения о состоянии отрасли. Александр Ходжаев вступил в должность недавно, но президент уже спрашивает с него строго, передает телеканал «МИР 24».

«Если ты не поплывешь по течению, а будешь жестко курс держать, работа будет в здравоохранении. Там у нас реперных точек много, кланов предостаточно. Любят поплавать, как удобнее, начальников обслужить. Надо сделать медицину, как раньше говорили, народной. Всем доступной одинаково», – отметил Александр Лукашенко.

Одна из проблем, которую предстоит решить, – кадровая. Президент посоветовал внимательнее подходить к распределению выпускников вузов. Прокомментировал и вопрос с зарплатами. Напомнил, что для медиков оставили надбавки еще со времен пандемии.

«Немножко и самим надо шевелиться. Хотят работать, как у нас, а жить, как на Западе, и получать большие деньги. Так они сутками работают, особенно молодежь. А у нас там полтора человека не хватает – катастрофа. Какая катастрофа? Пусть врачи работают, которые работают, и зарабатывают. Врачи – наша опора», – подчеркнул президент Беларуси.

Средняя зарплата медиков по стране 2800 белорусских рублей, или около 80 тысяч российских, доложил министр здравоохранения.