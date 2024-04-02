Лукашенко призвал повышать эффективность инвестпроектов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Построить за два года вместо четырех – такое поручение дал президент Беларуси при посещении будущей больницы Гродно. Во время рабочей поездки в область Александр Лукашенко заложил капсулу для потомков и осмотрел местное предприятие, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В капсуле письмо для потомков. С одной просьбой – беречь родную землю. А помогут в этом реальные объекты, заявил президент. Больницы, школы и все, что строят для людей, – тоже часть послания.

«Мы хотим, чтобы белорусы жили, заводили семьи, учились, работали, отдыхали в красивых, уютных и комфортных городах и селах. Забота о детях, внуках, всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас, – вот суть сегодняшнего момента», – отметил глава государства.

И это не благодаря, а вопреки нынешним обстоятельствам, подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь испытывает давление Запада, но властям президент запретил оправдываться санкциями.

«Если начальникам и чиновникам дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, они этим воспользуются. Поэтому я сразу сказал: санкций нет. Забудьте. Какая разница нашим людям, есть санкции, нет санкций?» – подчеркнул Лукашенко.

Президент добавил: новая больница – своеобразное послание и западным соседям. Ее строят всего в нескольких километрах от них.