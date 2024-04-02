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Лукашенко призвал повышать эффективность инвестпроектов
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Построить за два года вместо четырех – такое поручение дал президент Беларуси при посещении будущей больницы Гродно. Во время рабочей поездки в область Александр Лукашенко заложил
В капсуле письмо для потомков. С одной просьбой – беречь родную землю. А помогут в этом реальные объекты, заявил президент. Больницы, школы и все, что строят для людей, – тоже часть послания.
И это не благодаря, а вопреки нынешним обстоятельствам, подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь испытывает давление Запада, но властям президент запретил оправдываться санкциями.
«Если начальникам и чиновникам дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, они этим воспользуются. Поэтому я сразу сказал: санкций нет. Забудьте. Какая разница нашим людям, есть санкции, нет санкций?» – подчеркнул Лукашенко.
Президент добавил: новая больница – своеобразное послание и западным соседям. Ее строят всего в нескольких километрах от них.
«Мы ведь сейчас тоже копаем землю, и как они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков. Увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить мирное будущее. Мы настроены на созидание», – заявил белорусский лидер.
Для этого Александр Лукашенко призвал постараться всех белорусов. Мало построить школы, больницы, институты. В них должны усердно работать. Тогда и зарплаты будут высокими, и экономика продолжит расти.
«Не будем вкалывать – погибнем. Другого нет пути. Труд еще не нашли возможности чем заменить. Государство должно предоставить возможность. Мы делаем все для того, чтобы у вас была возможность. А если есть возможность, дальше уже надо шевелиться самим», – пояснил Лукашенко.
Такую возможность дают инвестпроекты в каждой области страны. Это стекольное производство построили с нуля, в чистом поле. И теперь стеклозавод из убыточного превратился в прибыльный, увеличил объемы на 50%.
Подобных инвестпроектов только в гродненском регионе больше 100. Главным критерием для их воплощения должна быть эффективность, подытожил президент.
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Во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Беларуси заложил капсулу для потомков.
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