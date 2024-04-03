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Президентские библиотеки Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президентские библиотеки Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь петербургские архивы можно посетить из Минска в формате удаленного доступа, передает «МИР 24».
А это более миллиона документов разных времен: от средневековья до публицистики периода Великой Отечественной и правовых актов современности. Доступ к ним в Минске появился ко
Периодика, книги и выдержки из СМИ Союзного государства – к празднику здесь открыли и символичную выставку. Представили на ней белорусские и российские издания. Прочитать можно о путях сотрудничества двух стран.
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Периодика, книги и выдержки из СМИ Союзного государства – к празднику здесь открыли и символичную выставку.
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