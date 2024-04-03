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Праздничный концерт прошел в Беларуси в День единения народов
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День единения народов России и Беларуси отметили в Минске. Во Дворце Республики прошел масштабный концерт, передает «МИР 24».
На сцену вышли белорусские и российские коллективы и артисты, поэтому программа союзная. Народные песни, танцы и костюмы показали схожие традиции двух стран. Среди почетных гостей – политики и государственные деятели обоих государств.
«У нас у всех есть право сегодня, в День единения народов Беларуси и России, осмыслить нашу историю, пожать друг другу руки, обнять и почувствовать себя единой семьей. Единой семьей, которая разделяет одни духовные, культурные ценности, для которых дорого Отечество, его история, победа в Великой Отечественной войне, наши планы, не смотря на то давление, которое мы испытываем», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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Беларусь и Россия совместно реализуют 28 союзных программ.
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