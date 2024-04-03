Праздничный концерт прошел в Беларуси в День единения народов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День единения народов России и Беларуси отметили в Минске. Во Дворце Республики прошел масштабный концерт, передает «МИР 24».

На сцену вышли белорусские и российские коллективы и артисты, поэтому программа союзная. Народные песни, танцы и костюмы показали схожие традиции двух стран. Среди почетных гостей – политики и государственные деятели обоих государств.

«У нас у всех есть право сегодня, в День единения народов Беларуси и России, осмыслить нашу историю, пожать друг другу руки, обнять и почувствовать себя единой семьей. Единой семьей, которая разделяет одни духовные, культурные ценности, для которых дорого Отечество, его история, победа в Великой Отечественной войне, наши планы, не смотря на то давление, которое мы испытываем», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«В последние годы есть такой мощный импульс и торговому, и производственному, и экономическому развитию. И в том числе этот импульс дало и межрегиональное развитие, межрегиональные связи, но у нас связи не только экономические, но, безусловно, и культурные, и гуманитарные», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов.