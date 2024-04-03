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Лукашенко пообещал «урегулировать вопрос» с лечением уехавших из страны

03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко пообещал «урегулировать вопрос» с лечением уехавших из страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси откорректируют систему оказания медпомощи гражданам, которые не живут в стране. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, передает телеканал «МИР 24».

Белорусский лидер заложил капсулу с посланием потомкам на месте, где строится новая городская больница, а также обратился к местным жителям. Гродно находится вблизи белорусско-польской границы, и президент обратил внимание на то, что из региона часто уезжают за рубеж. Пользу экономике страны такие люди не приносят, но за бесплатной медициной возвращаются.

«Там дороговато. Я вам должен сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос. Не глядя на президентские выборы, электоральную кампанию. Вы должны понимать, что они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочие болезни за ваш счет. Налоги-то вы платите. И предприятия ваши тоже платят налоги», – пояснил Лукашенко.

Новая больница в Гродно рассчитана на 500 мест. Она заменит старую в центре города, которая не соответствует современным требованиям.



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Теги: Гродно
 
 
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Президент заявил, что систему оказания медицинской помощи гражданам, которые не живут в стране, но приезжают лечиться, необходимо откорректировать.
 
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