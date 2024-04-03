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Лукашенко пообещал «урегулировать вопрос» с лечением уехавших из страны
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси откорректируют систему оказания медпомощи гражданам, которые не живут в стране. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, передает телеканал «МИР 24».
Белорусский лидер заложил капсулу с посланием потомкам на месте, где строится новая городская больница, а также обратился к местным жителям. Гродно находится вблизи белорусско-польской границы, и президент обратил внимание на то, что из региона часто уезжают за рубеж. Пользу экономике страны такие люди не приносят, но за бесплатной медициной возвращаются.
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Президент заявил, что систему оказания медицинской помощи гражданам, которые не живут в стране, но приезжают лечиться, необходимо откорректировать.
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