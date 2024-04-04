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Лукашенко согласовал кадровые назначения в местных органах власти

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко согласовал кадровые назначения в местных органах власти
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко согласовал кадровые назначения и настроил на усердную работу представителей местных органов власти, руководителей Банка развития и крупного концерна, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Часть предприятий в долгах, экспорт проседает – президент предупредил нового председателя деревообрабатывающего холдинга Александра Пшенного, что так работать нельзя. Руководитель, в свою очередь, обратился с просьбой: смягчить условия кредитования для некоторых производителей.

Александр Лукашенко добавил: если понадобится помощь на законодательном уровне, государство поддержит. Но деньги нужно зарабатывать самим. Тем более продукция востребованная.

«Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы», – заявил президент.

Интересы белорусского бизнеса поддерживает Банк развития. Одна из его функций – сопровождение экспорта и финансирование перспективных проектов.

«С банковской системой надо серьезно поработать сейчас, несмотря на сложные времена. Ну зачем в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчива и дисциплинирована, ресурсов лишних нет, излишняя конкуренция. Чтобы отвлекались специалисты», – отметил Лукашенко.

Специалисты из банковской и финансовой сфер пригодились бы в регионах страны, уверен белорусский лидер. От местной вертикали президент потребовал следить за дисциплиной, при этом не перегибать палку.

«Вы становитесь руководителями высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствие», – подчеркнул глава государства.

Чиновников Александр Лукашенко настроил на продуктивную работу. И предупредил: будет сложно. Об этом говорят данные спецслужб и разведки.

«Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить. Вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью», – напутствовал Лукашенко.

Поэтому основное требование президента – рост экономики. Все условия для этого есть погода благоволит аграриям, российский и азиатские рынки для промышленников открыты.



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Президент настроил чиновников на продуктивную работу и предупредил, что будет сложно.
 
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