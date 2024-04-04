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Лукашенко согласовал кадровые назначения в местных органах власти
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко согласовал кадровые назначения и настроил на усердную работу представителей местных органов власти, руководителей Банка развития и крупного концерна, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Часть предприятий в долгах, экспорт проседает – президент предупредил нового председателя деревообрабатывающего холдинга Александра Пшенного, что так работать нельзя. Руководитель, в свою очередь, обратился с просьбой: смягчить условия кредитования для некоторых производителей.
Александр Лукашенко добавил: если понадобится помощь на законодательном уровне, государство поддержит. Но деньги нужно зарабатывать самим. Тем более продукция востребованная.
Интересы белорусского бизнеса поддерживает Банк развития. Одна из его функций – сопровождение экспорта и финансирование перспективных проектов.
Специалисты из банковской и финансовой сфер пригодились бы в регионах страны, уверен белорусский лидер. От местной вертикали президент потребовал следить за дисциплиной, при этом не перегибать палку.
Чиновников Александр Лукашенко настроил на продуктивную работу. И предупредил: будет сложно. Об этом говорят данные спецслужб и разведки.
«Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить. Вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью», – напутствовал Лукашенко.
Поэтому основное
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Президент настроил чиновников на продуктивную работу и предупредил, что будет сложно.
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