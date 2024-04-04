Лукашенко согласовал кадровые назначения в местных органах власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко согласовал кадровые назначения и настроил на усердную работу представителей местных органов власти, руководителей Банка развития и крупного концерна, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Часть предприятий в долгах, экспорт проседает – президент предупредил нового председателя деревообрабатывающего холдинга Александра Пшенного, что так работать нельзя. Руководитель, в свою очередь, обратился с просьбой: смягчить условия кредитования для некоторых производителей.

Александр Лукашенко добавил: если понадобится помощь на законодательном уровне, государство поддержит. Но деньги нужно зарабатывать самим. Тем более продукция востребованная.

«Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы», – заявил президент.

Интересы белорусского бизнеса поддерживает Банк развития. Одна из его функций – сопровождение экспорта и финансирование перспективных проектов.

«С банковской системой надо серьезно поработать сейчас, несмотря на сложные времена. Ну зачем в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчива и дисциплинирована, ресурсов лишних нет, излишняя конкуренция. Чтобы отвлекались специалисты», – отметил Лукашенко.

Специалисты из банковской и финансовой сфер пригодились бы в регионах страны, уверен белорусский лидер. От местной вертикали президент потребовал следить за дисциплиной, при этом не перегибать палку.