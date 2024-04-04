ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кочанова: Белорусские парламентарии должны больше работать с людьми

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: Белорусские парламентарии должны больше работать с людьми
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламентарии должны больше работать с людьми, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране

В стране – выборы в верхнюю палату парламента. В нее войдут 64 сенатора. Восемь членов Совета Республики назначает президент. По столько же выдвигает каждая область и столица. За кандидатов на местах голосовали депутаты. До этого заслушали программы всех кандидатов. Среди них юристы, государственные деятели, медики, педагоги.

«Мы с коллегами определили для себя четко, что, конечно, те посылы, которые дает нам президент, что законы должны идти от жизни, абсолютно оправданны. Поэтому мне видится, что в работе VIII созыва больше внимания еще нужно уделять работе с людьми, с трудовыми коллективами, с нашими субъектами хозяйствования для того, чтобы чувствовать то, что сегодня необходимо решать», – отметила Наталья Кочанова.

Дату первого заседания Совета Республики VIII созыва назначит ЦИК страны. Сенаторов в Беларуси избирают на пять лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В верхнюю палату белорусского парламента войдут 64 сенатора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Василевская выполнила все запланированные эксперименты на МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2024
Mir24.TV Belarus
04.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика