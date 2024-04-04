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Кочанова: Белорусские парламентарии должны больше работать с людьми
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии должны больше работать с людьми, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, передает «МИР 24».
В стране – выборы в верхнюю палату
«Мы с коллегами определили для себя четко, что, конечно, те посылы, которые дает нам президент, что законы должны идти от жизни, абсолютно оправданны. Поэтому мне видится, что в работе VIII созыва больше внимания еще нужно уделять работе с людьми, с трудовыми коллективами, с нашими субъектами хозяйствования для того, чтобы чувствовать то, что сегодня необходимо решать», – отметила Наталья Кочанова.
Дату первого заседания Совета Республики VIII созыва назначит ЦИК страны. Сенаторов в Беларуси избирают на пять лет.
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В верхнюю палату белорусского парламента войдут 64 сенатора.
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