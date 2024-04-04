Кочанова: Белорусские парламентарии должны больше работать с людьми

В стране – выборы в верхнюю палату парламента . В нее войдут 64 сенатора. Восемь членов Совета Республики назначает президент. По столько же выдвигает каждая область и столица. За кандидатов на местах голосовали депутаты. До этого заслушали программы всех кандидатов. Среди них юристы, государственные деятели, медики, педагоги.

«Мы с коллегами определили для себя четко, что, конечно, те посылы, которые дает нам президент, что законы должны идти от жизни, абсолютно оправданны. Поэтому мне видится, что в работе VIII созыва больше внимания еще нужно уделять работе с людьми, с трудовыми коллективами, с нашими субъектами хозяйствования для того, чтобы чувствовать то, что сегодня необходимо решать», – отметила Наталья Кочанова.

Дату первого заседания Совета Республики VIII созыва назначит ЦИК страны. Сенаторов в Беларуси избирают на пять лет.