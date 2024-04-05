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Автор научных проектов на «МИР 24» провел лекцию для молодежи Беларуси
05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О ведущих разработках белорусских ученых рассказал автор проектов на телеканале «МИР» Руслан Турков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Вместо привычного объектива видеокамеры Руслана Туркова встречает полный зал слушателей. Но стиль и подача материала у автора не изменились. О науке, которая меняет нашу реальность, рассказывает так, чтобы понял каждый.
Вместо презентаций и сложных терминов, на экране эпизоды из программ «[Не]фантастика» и документального фильма «Время возможностей». От особой еды для людей с непереносимостью белка до чудо-геля, который восстанавливает структуру кости.
В зрительном зале больше сотни профсоюзных активистов. Это работники предприятий, ЖКХ, строительных компаний. Многие научные открытия для них в новинку.
Также читают лекции о медицине, праве и технологиям. А среди спикеров не только ученые, но и депутаты, и общественные деятели.
Программе уже четыре года. В течение недели обучения активисты не только слушают лекции, и проходят тренинги, но и участвуют в деловых играх и даже посещают экскурсии по памятным местам Беларуси.
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Активисты не только слушают лекции, и проходят тренинги, но и участвуют в деловых играх и даже посещают экскурсии по памятным местам.
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