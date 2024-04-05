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Автор научных проектов на «МИР 24» провел лекцию для молодежи Беларуси

05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О ведущих разработках белорусских ученых рассказал автор проектов на телеканале «МИР» Руслан Турков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо привычного объектива видеокамеры Руслана Туркова встречает полный зал слушателей. Но стиль и подача материала у автора не изменились. О науке, которая меняет нашу реальность, рассказывает так, чтобы понял каждый.

Вместо презентаций и сложных терминов, на экране эпизоды из программ «[Не]фантастика» и документального фильма «Время возможностей». От особой еды для людей с непереносимостью белка до чудо-геля, который восстанавливает структуру кости.

«Мы делаем очень правильное и очень здоровское дело. Мы рассказываем о науке простым языком, и задачи, которые мы решаем – это то, что мы информируем население о том, что у нас это тоже есть, у нас это тоже работает. Мы рассказываем, где это можно применить, как связаться с этими людьми, и как это работает, простым журналистским языком», – рассказал редактор студии телевидения Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси Руслан Турков.

В зрительном зале больше сотни профсоюзных активистов. Это работники предприятий, ЖКХ, строительных компаний. Многие научные открытия для них в новинку.

«Очень интересно. Время пролетело даже незаметно. Мне очень понравилось, здесь много познавательного», – рассказала инженер автомобильного завода Ольга.

Также читают лекции о медицине, праве и технологиям. А среди спикеров не только ученые, но и депутаты, и общественные деятели.

«Одной из задач является, конечно, патриотическое воспитание нашей молодежи. Ну и, конечно, наша задача – это заложить идеологические основы роли работающей молодежи в белорусском обществе», – рассказала начальник учебно-методического центра профсоюзов института повышения квалификации и переподготовки международного университета МИТСО.

Программе уже четыре года. В течение недели обучения активисты не только слушают лекции, и проходят тренинги, но и участвуют в деловых играх и даже посещают экскурсии по памятным местам Беларуси.



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Активисты не только слушают лекции, и проходят тренинги, но и участвуют в деловых играх и даже посещают экскурсии по памятным местам.
 
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