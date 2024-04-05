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Погода в СНГ: глэмпинги заработали в Кыргызстане, мокрый снег ожидается в Беларуси

05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: глэмпинги заработали в Кыргызстане, мокрый снег ожидается в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюс восемь ожидается в пятницу в Москве. В странах Содружества ситуация разная: от ветра и холода до 20-градусного тепла. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

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Апрель в Кыргызстане выдался теплым. В Бишкеке воздух прогреется до плюс 22. В течение дня ожидается дождь, но это не останавливает горожан. Они все чаще выбираются в горы. Там заработали глэмпинги. С каждым днем такой отдых становится популярнее.

Беларусь

Апрель в Беларуси удивляет. На смену солнцу пришли дожди и шквалистый ветер. Столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов. Ожидается мокрый снег.

Весна ощущается в любую погоду. В агроусадьбе под Молодечно родился белый верблюжонок. Хозяева круглосуточно дежурят возле детеныша, поят молоком и помогают встать на ноги. Питомец совсем мал, но уже стал звездой соцсетей. Видео с его участием набирают миллионы просмотров.



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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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