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Погода в СНГ: глэмпинги заработали в Кыргызстане, мокрый снег ожидается в Беларуси
05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Плюс восемь ожидается в пятницу в Москве. В странах Содружества ситуация разная: от ветра и холода до 20-градусного тепла. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».
Кыргызстан
Беларусь
Апрель в Беларуси удивляет. На смену солнцу пришли дожди и шквалистый ветер. Столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов. Ожидается мокрый снег.
Весна ощущается в любую погоду. В агроусадьбе под Молодечно родился белый верблюжонок. Хозяева круглосуточно дежурят возле детеныша, поят молоком и помогают встать на ноги. Питомец совсем мал, но уже стал звездой соцсетей. Видео с его участием набирают миллионы просмотров.
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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