Погода в СНГ: глэмпинги заработали в Кыргызстане, мокрый снег ожидается в Беларуси

Беларусь

Апрель в Беларуси удивляет. На смену солнцу пришли дожди и шквалистый ветер. Столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов. Ожидается мокрый снег.

Весна ощущается в любую погоду. В агроусадьбе под Молодечно родился белый верблюжонок. Хозяева круглосуточно дежурят возле детеныша, поят молоком и помогают встать на ноги. Питомец совсем мал, но уже стал звездой соцсетей. Видео с его участием набирают миллионы просмотров.