«Не нужно ломать свой характер и пытаться быть тем, кем вы не являетесь». Мнение о том, все ли могут быть хорошими управленцами

Источник материала: ProBusiness





«Думаю, любому руководителю знакомо желание стать успешным лидером и мотивировать сотрудников на достижение целей компании, но мало кто знает, как этого добиться», — говорит основатель онлайн-школы Strong Manager Юлия Старостина. Эксперт с 20-летним опытом обучения топ-менеджеров поделилась с «Про бизнес» шагами и стратегиями, которые помогут превратить человека из обычного руководителя во вдохновляющего лидера, способного эффективно руководить командой и достигать высоких результатов.

Юлия Старостина

Основатель онлайн-школы Strong Manager

«Лидер — это не всегда грамотный руководитель»

— Медиа и кинематограф формируют в наших умах образ харизматичных и сильных лидеров, как, например, в фильмах «Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит». Я считаю, что важно провести четкую границу между понятиями «лидер» и «руководитель». Лидерство не всегда связано с управлением и грамотным руководством, и понимание этого критически важно для развития эффективного управленческого стиля.

Лидер, по своей сути, обладает врожденными лидерскими качествами. У таких людей с детства проявляется умение вести за собой, вдохновлять и увлекать других своими идеями. Они обычно обладают яркой харизмой, притягивают внимание и собирают своих последователей. Но таких прирожденных лидеров единицы. Это вполне естественно, так как эволюционно было бы нелогичным, если бы каждый второй из нас был лидером. Обычно лидеров вполне достаточно для того, чтобы направлять общество вперед, объединять его и вести к общим целям.

Однако, когда речь идет об управлении и руководстве людьми в бизнесе, ситуация совсем другая. Сколько нам нужно квалифицированных управленцев? Потребность в людях, способных руководить другими, значительно превышает количество прирожденных лидеров. Ведь руководитель — это не только человек, занимающий должность большого начальника в корпорации.





Например, вы самозанятый, у вас есть несколько проектов и ассистент, который помогает, а также забирает часть рутинных задач. Имея ассистента, вы уже начинаете играть роль руководителя, потому что делегируете часть своих обязанностей другому человеку. Когда вы поручаете кому-то выполнить задачу, вы автоматически становитесь управленцем, потому что получаете нужный вам результат силами других людей. Многие считают, что быть руководителем — это не для них. Они думают, что у них не хватает навыков или талантов для этой роли. Или мешает мягкий характер и отсутствие яркой харизмы. Но ведь это совсем не обязательно. Каждый может стать руководителем, если решает освоить эту профессию и соответствующие навыки.

«Человек может мотивировать и вдохновлять других, не обязательно находясь в центре внимания»

Да, развить в себе лидерство сложно, если у вас нет врожденных лидерских данных. Но чтобы стать успешным руководителем, важнее быть готовым нести ответственность за результаты работы других людей. Жажда власти и красивое кожаное кресло не будут достаточным мотивом для успешного руководителя. Важно стремиться к возможностям реализовать свои идеи с помощью компетенций исполнителей. В конечном итоге быть руководителем — это значит обладать навыками руководства, управления командой и достигать нужных целей силами других людей.

Важно понимать, что быть руководителем не обязательно означает быть лидером. Человек может мотивировать и вдохновлять других, не обязательно находясь в центре внимания. Как говорил Лао Дзы: «Хочешь быть впереди, будь позади». Успешный руководитель должен быть готов работать не только для себя, но и для команды, обеспечивая оптимальные результаты работы. И работать с теми, кто сильнее и профессиональнее него в своей зоне ответственности.





Эффективный руководитель — это не обязательно тот, кто стоит на переднем плане и сверкает своими достижениями. Он может быть скромным и незаметным, но при этом обладать уникальным навыком максимальной реализации потенциала своей команды. В отличие от обычного лидера, который зачастую смотрит свысока на своих подчиненных и требует следовать своему примеру, эффективный руководитель способен правильно мотивировать своих сотрудников, поставить перед ними четкую цель и определить необходимые точки контроля. Он не обязан быть самым успешным исполнителем, но умение грамотно управлять другими делает его грамотным управленцем.

Квалифицированный руководитель обеспечивает свою команду грамотной обратной связью, умело поддерживает и поощряет развитие, а также предоставляет конструктивную критику в нужный момент. Он владеет системой управленческих навыков, которая позволяет ему достигать поставленных целей при помощи своей команды.

Да, руководитель может быть и лидером от природы, и научиться навыкам управления. Однако, само наличие лидерских качеств автоматически не обеспечивает грамотного подхода к управлению. Я видела примеры, когда лидеры допускали грубейшие управленческие ошибки. Благодаря своей харизме они выходили из положения, сохраняя свой авторитет. Но часто теряли сильных сотрудников из-за своих просчетов, как руководителя.

Например, я знала руководителя отдела логистики Сергея. Он сильный харизматичный лидер, который всегда сплачивал команду вокруг себя. Однажды к ним в коллектив пришел Олег — профессионал с большим опытом. Он отлично вписался в команду и довольно быстро взял на себя большой объем работы. Как-то Сергей позвал Олега на планерку к директору, чтобы тот сам отчитался по своей зоне ответственности (управленческая ошибка № 1 — нецелесообразно делегировать такое). И там возник ряд вопросов, на которые Олег не смог сходу ответить. Директор в привычной манере начал кричать в духе «понабрали тут не пойми кого», а Сергей тут же стал обвинять Олега в том, что тот не подготовился. А после совещания еще и при всем коллективе отчитал Олега (управленческая ошибка № 2 — неконструктивная критика при всех). И вроде как коллектив привык к такому формату общения со стороны руководителя, а вот для Олега это был очень демотивирующий случай. После этого контакт у них не заладился (управленческая ошибка № 3 — Сергей не пытался восстановить лояльность и мотивацию Олега), и ценный сотрудник вскоре уволился.





В своей практике я часто встречала и таких руководителей, которые не обладали природными лидерскими качествами, были мягкими и неприметными, но при этом великолепно умели руководить. Они грамотно управляли командами, раскрывая потенциал своих людей. Несмотря на свою скромность и, на первый взгляд, замкнутость в себе, они достигают высоких результатов вместе со своим коллективом.

Приведу пример с руководителем Анной, которая является собственником бизнеса. Начинала свою деятельность вдвоем с мамой — шили на заказ одежду для детей. Постепенно начали расширяться, нанимали людей. Аня очень скромная девушка, не умеет красиво говорить на публику, и никогда не хотела быть руководителем. Но пришлось, так как вдвоем с мамой им бы никак не удалось развивать бизнес дальше. Столкнувшись с трудностями руководства, Анна быстро поняла, что управление — это отдельная наука, и пришла ко мне на обучение. В процессе она внедрила грамотную постановку задач, научилась выявлять индивидуальные мотиваторы своих сотрудников и эффективно их мотивировать, стала регулярно давать каждому персональную обратную связь, развивать их. А спустя полгода написала: «Ко мне в команду стали проситься классные специалисты, о нашей компании пошла молва, что у нас очень хорошие отношения в команде и адекватное руководство. А ведь я раньше думала, что мне не дано быть управленцем, что это не мое».

Умение эффективно управлять людьми профессионально и осознанно — вот ключ к успеху. В этой сфере не хватит только хорошего характера, важно иметь навыки управления и мастерство в этом деле.

Не нужно ломать свой характер и пытаться быть тем, кем вы не являетесь. Стараться походить на героев-лидеров из фильмов, при этом чувствуя, что вы изменяете себе. Например, если вы склонны к мягкости и спокойствию, нет смысла принуждать себя к жесткости и строгости. Но при наличии управленческих знаний и навыков, ваш характер может стать вашим сильным союзником, помогая достигать успеха и эффективности в работе. Важно иметь опору в виде управленческих принципов, методов и инструментов, которые доказали свою эффективность. Осваивая ключевые управленческие компетенции и основываясь на проверенных стратегиях, вы сможете достичь успеха в управлении, поддерживая индивидуальность и создавая свой стиль руководства.

Если лидер с сильной натурой освоит инструменты управления, его лидерство будет ему только помогать. Однако, и мягкий человек без особой харизмы, спокойный и душевный, также сможет использовать свои качества в свою пользу, если познакомится с инструментами управления. Эмпатия и чуткость станут его преимуществом и помогут достичь успеха в управлении.