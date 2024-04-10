Лукашенко о промышленности: Будем плестись в хвосте – нас затопчут

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал от руководителей производств достичь высочайшего уровня качества продукции. Президент провел совещание по развитию промышленности . Какие задачи поставил белорусский лидер, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В отчетах правительства все хорошо. Объемы производства выросли на 40%. Прибавили за счет выпуска автомобилей, комбайнов и электроники. А вот некоторые предприятия до обещанного «не дотягивают». Такая же ситуация и со статьей экспорта. Результат рекордный – общая сумма 6,5 миллиардов долларов. Однако есть несколько «но».

«Не выполнены планы по экспорту в страны дальней дуги. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам», – заявил Александр Лукашенко.

Поставки тракторов сократились на 18%. Холодильников и вовсе вдвое. Причина – серьезная конкуренция с китайскими аналогами. Президент подчеркнул: борьба за рынок будет только плотнее. Но это не оправдание, а вызов.

«В ежегодном послании президент России анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это выделены. Задача белорусской промышленности – подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркивает: нужно делать лучше, чем у конкурентов. Сегодня это вопрос не престижа, а выживания экономики.

«Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача – закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производство собственной компонентной базы», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому акцент на импортозамещении. Президент требует ускориться с модернизацией старых предприятий и с созданием новых, технологичных. Нужно как можно скорее наладить выпуск важнейших деталей и узлов, чтобы экономика не зависела от внешних факторов.

«Мы можем создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Мы можем. Сегодня это приоритет приоритетов. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности. Будем тормозить и плестись в хвосте – нас затопчут», – заявил Александр Лукашенко.

Все это невозможно без дисциплины. За ее отсутствие президент раскритиковал ряд компаний. Рассказал и о случаях коррупции. Их количество выросло на четверть. Махинации раскрыты на нескольких флагманских предприятиях.

«Если вы воруете беззастенчиво, опуская тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Спрос будет жесточайший», – предупредил Александр Лукашенко.

Предстоит решить и проблему кадров. На некоторых предприятиях не хватает слесарей, токарей, монтажников и других рабочих. Начальников при этом больше, чем нужно, обратил внимание президент. Он потребовал поднять престиж инженерных профессий и заинтересовать специалистов материально.

Президент поставил задачу правительству сформировать долгосрочный заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию сроком как минимум до 2030 года.