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Лукашенко о промышленности: Будем плестись в хвосте – нас затопчут
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал от руководителей производств достичь высочайшего уровня качества продукции.
В отчетах правительства все хорошо. Объемы производства выросли на 40%. Прибавили за счет выпуска автомобилей, комбайнов и электроники. А вот некоторые предприятия до обещанного «не дотягивают». Такая же ситуация и со статьей экспорта. Результат рекордный – общая сумма 6,5 миллиардов долларов. Однако есть несколько «но».
Поставки тракторов сократились на 18%. Холодильников и вовсе вдвое. Причина – серьезная конкуренция с китайскими аналогами. Президент подчеркнул: борьба за рынок будет только плотнее. Но это не оправдание, а вызов.
Белорусский лидер подчеркивает: нужно делать лучше, чем у конкурентов. Сегодня это вопрос не престижа, а выживания экономики.
Поэтому акцент на импортозамещении. Президент требует ускориться с модернизацией старых предприятий и с созданием новых, технологичных. Нужно как можно скорее наладить выпуск важнейших деталей и узлов, чтобы экономика не зависела от внешних факторов.
Все это невозможно без дисциплины. За ее отсутствие президент раскритиковал ряд компаний. Рассказал и о случаях коррупции. Их количество выросло на четверть. Махинации раскрыты на нескольких флагманских предприятиях.
Предстоит решить и проблему кадров. На некоторых предприятиях не хватает слесарей, токарей, монтажников и других рабочих. Начальников при этом больше, чем нужно, обратил внимание президент. Он потребовал поднять престиж инженерных профессий и заинтересовать специалистов материально.
Президент поставил задачу правительству сформировать долгосрочный заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию сроком как минимум до 2030 года.
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Президент потребовал от руководителей производств достичь высочайшего уровня качества продукции.
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