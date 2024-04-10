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Лукашенко о промышленности: Будем плестись в хвосте – нас затопчут

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о промышленности: Будем плестись в хвосте – нас затопчут
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко потребовал от руководителей производств достичь высочайшего уровня качества продукции. Президент провел совещание по развитию промышленности. Какие задачи поставил белорусский лидер, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В отчетах правительства все хорошо. Объемы производства выросли на 40%. Прибавили за счет выпуска автомобилей, комбайнов и электроники. А вот некоторые предприятия до обещанного «не дотягивают». Такая же ситуация и со статьей экспорта. Результат рекордный – общая сумма 6,5 миллиардов долларов. Однако есть несколько «но».

«Не выполнены планы по экспорту в страны дальней дуги. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам», – заявил Александр Лукашенко.

Поставки тракторов сократились на 18%. Холодильников и вовсе вдвое. Причина – серьезная конкуренция с китайскими аналогами. Президент подчеркнул: борьба за рынок будет только плотнее. Но это не оправдание, а вызов.

«В ежегодном послании президент России анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это выделены. Задача белорусской промышленности – подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркивает: нужно делать лучше, чем у конкурентов. Сегодня это вопрос не престижа, а выживания экономики.

«Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача – закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производство собственной компонентной базы», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому акцент на импортозамещении. Президент требует ускориться с модернизацией старых предприятий и с созданием новых, технологичных. Нужно как можно скорее наладить выпуск важнейших деталей и узлов, чтобы экономика не зависела от внешних факторов.

«Мы можем создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Мы можем. Сегодня это приоритет приоритетов. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности. Будем тормозить и плестись в хвосте – нас затопчут», – заявил Александр Лукашенко.

Все это невозможно без дисциплины. За ее отсутствие президент раскритиковал ряд компаний. Рассказал и о случаях коррупции. Их количество выросло на четверть. Махинации раскрыты на нескольких флагманских предприятиях.

«Если вы воруете беззастенчиво, опуская тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Спрос будет жесточайший», – предупредил Александр Лукашенко.

Предстоит решить и проблему кадров. На некоторых предприятиях не хватает слесарей, токарей, монтажников и других рабочих. Начальников при этом больше, чем нужно, обратил внимание президент. Он потребовал поднять престиж инженерных профессий и заинтересовать специалистов материально.

Президент поставил задачу правительству сформировать долгосрочный заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию сроком как минимум до 2030 года.



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