Спешите реализовать свой шанс в новом сезоне Стартап-марафона!

Источник материала: ProBusiness





Уважаемые друзья, начинающие предприниматели, разработчики инновационных стартапов и создатели бизнес-идей!

Мы уверены, что 2024 год для вас станет интересным, успешным и обязательно принесет хорошие плоды в ваших бизнес-начинаниях. А для того, чтобы это действительно стало реальностью, мы рады вам предложить эффективный инструмент для прокачки своих предпринимательских знаний и навыков ведения собственного дела.

Присоединяйтесь к числу участников третьего сезона Стартап-марафона Белагропромбанка и получите массу полезных бизнес-навыков, знакомств, предпринимательского опыта, а также шанс на победу и завоевание крупного денежного приза в финале марафона!

Напоминаем, Белагропромбанк с 1 марта принимает заявки на участие в Республиканской конкурсной программе «Стартап-марафон». У всех желающих стать частью дружной команды целеустремленных и успешных стартапов еще есть все шансы попасть на марафон! Подача заявок продлится до 21 апреля!

Все, что для этого необходимо — скачать на сайте Белагропромбанка и заполнить заявку на участие в конкурсе, отправить ее на эл. адрес: startup@belapb.by и ожидать звонка от организаторов.

Присылайте ваши заявки, друзья! Проявить свой талант предпринимателя вы можете в одной из пяти номинаций марафона:

AgroTech — технологии в сельском хозяйстве.

— технологии в сельском хозяйстве. Creative — цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре и др.

— цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре и др. Fintech — финансовые технологии, сервисы и электронная коммерция.

— финансовые технологии, сервисы и электронная коммерция. TechNet — передовые производственные технологии.

— передовые производственные технологии. MedTech — передовые и цифровые технологии в медицине.

— передовые и цифровые технологии в медицине. Лучший женский стартап — специальная номинация Стартап-марафона, в которой (независимо от основной номинации) будут участвовать бизнес-проекты, руководителем которых является женщина.





Внимание! Каждый из пяти победителей Стартап-марафона получит 20 000 белорусских рублей!

Итак, расскажем, как будет проходить Стартап-марафон от Белагропромбанка

Конкурсная программа продлится до ноября 2024 года и пройдет в три этапа:

В рамках образовательного этапа стартапы смогут детально проработать свой стартап-проект и сделать его интересным для инвестора и потребителя. В течение образовательных модулей команды изучат рынок потребителей и конкурентов, построят маркетинговую стратегию и стратегию продаж, проработают финансовую модель и адаптируют свой продукт под рынок. Те команды, которые успешно справятся с задачами и пройдут экспертный отбор, примут участие в акселерационном этапе. Акселерационный этап поможет прокачать знания сотрудников, ускорить рост продукта и получить первые продажи, найти проблемные зоны проекта и устранить их. Стартапы, которые попадут в акселератор, будут работать вместе с назначенным бизнес-трекером на протяжении трех месяцев. Трекер обратит внимание руководителя команды на имеющиеся проблемы и пробелы, поставит цели и каждую неделю будет проверять результат. С командами будет вестись работа по подготовке проектов к участию в финале конкурса для выступления перед бизнес-сообществом экспертов и инвесторов. Для участников акселерационного этапа запланированы еженедельные встречи с трекерами, групповые образовательные мероприятия и активный нетворкинг. Финальным этапом Стартап-марафона станет республиканский DemoDay, на котором стартапы будут презентовать свои проекты перед экспертным советом конкурса, партнерами и потенциальными инвесторами. Это шанс получить инвестиции для дальнейшего развития стартапа или заключить контракт с крупной корпорацией.

С подробным планом-графиком проведения Конкурсной программы «Стартап-марафон» можно ознакомиться здесь .

ОРГАНИЗАТОРЫ СТАРТАП-МАРАФОНА БЕЛАГРОПРОМБАНКА О ЦЕЛЯХ КОНКУРСА

— «Стартап-марафон» от Белагропромбанка включает полный комплекс инструментов, необходимых для успешного выхода стартапа на рынок — образовательная программа, встречи с экспертами, финансирование и полезные контакты. Это база для того, чтобы усовершенствовать продукт и превратить стартап в полноценный бизнес. Для участников марафона — обладателей действующих стартапов Беларуси огромным плюсом участия в Стартап-марафоне станет нетворкинг, который расширит круг полезных знакомств, привлечет внимание экспертов, даст возможность презентовать свое дело широкому кругу других предпринимателей, — прокомментировала заместитель начальника Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Виктория Барисевич.

О ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ СТАРТАПОВ В 3-ЕМ СЕЗОНЕ СТАРТАП-МАРАФОНА

«Во время образовательного и акселерационного этапов наставники будут ставить перед стартапами самые разные задачи и цели и делать все возможное для достижения показателей финансовой эффективности. Бизнес-трекеры будут работать с психологией проекта, с метриками, цифровыми показателями, графиками. Каждая встреча будет направлена на достижение конкретных целей, что принесет максимальный эффект для достижения бизнес-показателей. Кроме того, запланированы групповые занятия, на которых будет проходить разбор тем по самым разным направлениям бизнеса».

УЧАСТНИКИ 2-ГО СЕЗОНА СТАРТАП-МАРАФОНА БЕЛАГРОПРОМАНКА О ПОЛЬЗЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Победитель Стартап-марафона 2023 года в дополнительной номинации «Лучший женский стартап» — руководитель проекта «МедСтандартПроект» Надежда Свентуховская поделилась своими достижениями, которые стали возможны благодаря Стартап-марафону Белагропромбанка: «В настоящее время сайт www.medstandartproject.by, который был запущен во время марафона в 2023 году, работает, самоокупаем, мы вышли на положительный баланс. На сегодня нами разработан прототип практико-правовой платформы для здравоохранения, который будет заявлен в текущем году на участие в конкурсе Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

Победители Стартап-марафона 2023 года в номинации AgroTech, авторы проекта «Цифровой агроном», который представляет собой цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта для специалистов из отрасли сельского хозяйства, сегодня активно работают над совершенствованием и развитием своего стартапа и создают новые. Многие идеи, по словам фаундера проекта Алексея Журавского, пришли во время работы над стартапом в рамках конкурсной программы Белагропромбанка: «Сегодня реализованы функции текстового общения, голосового общения. Ведутся обучение ассистента распознавать фотоматериалы, а также наполнение баз знаний рабочими кейсами из реального опыта экспертов агрономов и лидеров мнений».

В настоящее время авторы проекта «Цифровой агроном» совместно с Брестским государственным техническим университетом ведут разработку Цифрового инженера — цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта для решения инженерных задач.





Друзья! Ждем ваши заявки на участие в Стартап-марафоне Белагропромбанка!

О том, как прошел прошлый сезон Стартап-марафона, предлагаем посмотреть по ссылке .

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