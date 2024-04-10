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Спешите реализовать свой шанс в новом сезоне Стартап-марафона!
10.04.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уважаемые друзья, начинающие предприниматели, разработчики инновационных стартапов и создатели бизнес-идей!
Мы уверены, что 2024 год для вас станет интересным, успешным и обязательно принесет хорошие плоды в ваших бизнес-начинаниях. А для того, чтобы это действительно стало реальностью, мы рады вам предложить эффективный инструмент для прокачки своих предпринимательских знаний и навыков ведения собственного дела.
Присоединяйтесь к числу участников третьего сезона Стартап-марафона Белагропромбанка и получите массу полезных бизнес-навыков, знакомств, предпринимательского опыта, а также шанс на победу и завоевание крупного денежного приза в финале марафона!
Напоминаем, Белагропромбанк с 1 марта принимает заявки на участие в Республиканской конкурсной программе «Стартап-марафон». У всех желающих стать частью дружной команды целеустремленных и успешных стартапов еще есть все шансы попасть на марафон! Подача заявок продлится до 21 апреля!
Все, что для этого необходимо — скачать на сайте Белагропромбанка и заполнить заявку на участие в конкурсе, отправить ее на эл. адрес: startup@belapb.by и ожидать звонка от организаторов.
Присылайте ваши заявки, друзья! Проявить свой талант предпринимателя вы можете в одной из пяти номинаций марафона:
Внимание! Каждый из пяти победителей Стартап-марафона получит 20 000 белорусских рублей!
Итак, расскажем, как будет проходить Стартап-марафон от Белагропромбанка
Конкурсная программа продлится до ноября 2024 года и пройдет в три этапа:
С подробным планом-графиком проведения Конкурсной программы «Стартап-марафон» можно ознакомиться
ОРГАНИЗАТОРЫ СТАРТАП-МАРАФОНА БЕЛАГРОПРОМБАНКА О ЦЕЛЯХ КОНКУРСА
— «Стартап-марафон» от Белагропромбанка включает полный комплекс инструментов, необходимых для успешного выхода стартапа на рынок — образовательная программа, встречи с экспертами, финансирование и полезные контакты. Это база для того, чтобы усовершенствовать продукт и превратить стартап в полноценный бизнес. Для участников марафона — обладателей действующих стартапов Беларуси огромным плюсом участия в Стартап-марафоне станет нетворкинг, который расширит круг полезных знакомств, привлечет внимание экспертов, даст возможность презентовать свое дело широкому кругу других предпринимателей, — прокомментировала заместитель начальника Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Виктория Барисевич.
О ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ СТАРТАПОВ В 3-ЕМ СЕЗОНЕ СТАРТАП-МАРАФОНА
«Во время образовательного и акселерационного этапов наставники будут ставить перед стартапами самые разные задачи и цели и делать все возможное для достижения показателей финансовой эффективности. Бизнес-трекеры будут работать с психологией проекта, с метриками, цифровыми показателями, графиками. Каждая встреча будет направлена на достижение конкретных целей, что принесет максимальный эффект для достижения бизнес-показателей. Кроме того, запланированы групповые занятия, на которых будет проходить разбор тем по самым разным направлениям бизнеса».
УЧАСТНИКИ 2-ГО СЕЗОНА СТАРТАП-МАРАФОНА БЕЛАГРОПРОМАНКА О ПОЛЬЗЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Победитель Стартап-марафона 2023 года в дополнительной номинации «Лучший женский стартап» — руководитель проекта «МедСтандартПроект» Надежда Свентуховская поделилась своими достижениями, которые стали возможны благодаря Стартап-марафону Белагропромбанка: «В настоящее время сайт www.medstandartproject.by, который был запущен во время марафона в 2023 году, работает, самоокупаем, мы вышли на положительный баланс. На сегодня нами разработан прототип практико-правовой платформы для здравоохранения, который будет заявлен в текущем году на участие в конкурсе Министерства здравоохранения Республики Беларусь».
Победители Стартап-марафона 2023 года в номинации AgroTech, авторы проекта «Цифровой агроном», который представляет собой цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта для специалистов из отрасли сельского хозяйства, сегодня активно работают над совершенствованием и развитием своего стартапа и создают новые. Многие идеи, по словам фаундера проекта Алексея Журавского, пришли во время работы над стартапом в рамках конкурсной программы Белагропромбанка: «Сегодня реализованы функции текстового общения, голосового общения. Ведутся обучение ассистента распознавать фотоматериалы, а также наполнение баз знаний рабочими кейсами из реального опыта экспертов агрономов и лидеров мнений».
В настоящее время авторы проекта «Цифровой агроном» совместно с Брестским государственным техническим университетом ведут разработку Цифрового инженера — цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта для решения инженерных задач.
Друзья! Ждем ваши заявки на участие в Стартап-марафоне Белагропромбанка!
О том, как прошел прошлый сезон Стартап-марафона, предлагаем посмотреть по
УНП 100 693 551. ОАО «Белагропромбанк»
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Уважаемые друзья, начинающие предприниматели, разработчики инновационных стартапов и создатели бизнес-идей!
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