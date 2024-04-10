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Лукашенко поручил урегулировать вопрос с посредничеством в торговле
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с посредничеством в торговле. Об этом шла речь во время
Белорусский лидер отметил, что из-за третьих лиц существенно возрастает стоимость продукции, а необходимости в их участии в процессе купли-продажи порой нет. В пример привел свой недавний разговор с одним из аграриев. Тот закупает семена, химикаты и прочее в России. Все это есть и в Беларуси. Но из-за посредников цены в три раза выше.
Александр Лукашенко поручил подготовить совещание на президентском уровне по теме регулирования посредничества.
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Президент провел совещание по развитию промышленности с правительством, губернаторами и представителями отрасли.
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