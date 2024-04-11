|
Какие эксперименты на МКС провела белорусский космонавт Марина Василевская?
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили итоги научных экспериментов Марины Василевской. Первая белоруска на космической станции провела пять исследований и два общеобразовательных проекта, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Марина Василевская в космических условиях изготовила этот препарат. 18 часов он в термостате готовился. Получилось удачно», – рассказала заместитель директора Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Семашко.
Сырье для экспериментов и часть оборудования белорусские. Например, аппаратура СОВА для зондирования Земли минского института. В космической отрасли страны работают более четырех тысяч человек. Задействованы более 20 научных и производственных организаций.
Сейчас ученые Беларуси и России работают над развитием малых космических аппаратов и созданием группировок из них. Они легче и дешевле предшественников. Будут решать задачи, связанные в том числе с дистанционным зондированием Земли. Страны сотрудничают в космической сфере уже больше 25 лет. За это время выполнено восемь научно-технических программ.
На борту МКС провели ключевую фазу экспериментов. Белорусские ученые уже приступили к обработке материалов исследований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая белоруска на космической станции провела пять исследований и два общеобразовательных проекта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)