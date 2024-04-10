Итоги работы членов Совета Республики седьмого созыва подвели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершил работу Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. На последнем заседании сенаторы подвели итоги и приняли новые законопроекты.



Таможенное регулирование ждут масштабные изменения. По проекту закона, все документы перейдут в формат электронных. Это в разы сократит время оформления. К тому же бизнесмены смогут отсрочить выплату таможенной пошлины. Обновления застанут индивидуальных предпринимателей. Теперь большинство из них станут юридическими лицами. Депутаты уверены: такие изменения структурируют бизнес.

«Заложены нормы: очень плавный переход. Если индивидуальный предприниматель захочет трансформироваться в юридическое лицо, то ему будут созданы все условия для того, чтобы он бесшовно перешел. Сохраняются все лицензии, сертификаты, «день в день» перерегистрация. Ему окажут помощь по делопроизводству, по оформлению других любых документов», – рассказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Всего за период седьмого созыва депутаты рассмотрели и одобрили 366 законопроектов. Из них почти 150 – на международную тематику. Особым этапом работы стало создание обновленной Конституции Беларуси и изменение формата Всебелорусского народного собрания.