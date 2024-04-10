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Итоги работы членов Совета Республики седьмого созыва подвели в Беларуси
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершил работу Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. На последнем заседании сенаторы подвели итоги и приняли новые законопроекты.
Всего за период седьмого созыва депутаты рассмотрели и одобрили 366 законопроектов. Из них почти 150 – на международную тематику. Особым этапом работы стало создание обновленной Конституции Беларуси и изменение формата Всебелорусского народного собрания.
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На последнем заседании сенаторы приняли ряд новых законопроектов.
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