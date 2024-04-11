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Тот самый вкус: как производят легендарное печенье в Беларуси?
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
100 лет на кондитерском рынке. В чем секреты рецептов, придуманных еще в середине 1950-х годов? В программе
Белорусская фабрика выпускает не просто кондитерские изделия, а настоящие билеты в детство. Ведь любой, кто их попробует, узнает тот самый вкус и снова почувствует себя ребенком. Зачем тесто пропускают через металлодетектор? И какое печенье делают исключительно вручную? Узнаем в этом выпуске.
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На этой фабрике более 180 видов продукции. Подробнее о том, как работает предприятие, – в программе «Сделано в Содружестве».
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