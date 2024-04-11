Тот самый вкус: как производят легендарное печенье в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

100 лет на кондитерском рынке. В чем секреты рецептов, придуманных еще в середине 1950-х годов? В программе «Сделано в Содружестве» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков отправился в Минск на производство, чтобы своими глазами увидеть, как готовят легендарное печенье.

Белорусская фабрика выпускает не просто кондитерские изделия, а настоящие билеты в детство. Ведь любой, кто их попробует, узнает тот самый вкус и снова почувствует себя ребенком. Зачем тесто пропускают через металлодетектор? И какое печенье делают исключительно вручную? Узнаем в этом выпуске.