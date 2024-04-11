Новоселье для аистов: птиц в Беларуси переселяют в комфортабельные гнезда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аистов в Беларуси переселяют в новые комфортабельные дома. Монтажом конструкций занимаются энергетики, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Большим птицам – большая жилплощадь. Конструкции весят почти 50 килограммов. В диаметре – метр. Уже скоро они превратятся в полноценные дома для аистов –энергетики установят их на опоры линий электропередачи, а после перенесут туда гнезда. Это сократит число коротких замыканий и отключений электричества, которые возникают из-за птиц.

«Обычно устанавливаем конструкции там, где гнезда уже существуют, либо где аист начал строить гнездо, но не закончил по каким-либо причинам. Также прислушиваемся к просьбам жителям, которые хотят видеть гнездо возле своих домов», – рассказал главный инженер Кобринского района электрических сетей Виктор Кирилюк.

Ждет аистов в своем дворе и Татьяна Сутько. Птицы прилетают к женщине каждую весну. Она подкармливает их крупой и хлебом. Разговаривает с ними и даже дает им имена.

«Интересно за ними наблюдать. Как они стоят, как выкармливают птенцов. Всегда интересно, сколько их там всего. Природа есть природа», – отметила жительница Брестской области.

Шесть тысяч километров за полтора месяца – столько аистам необходимо пролететь, чтобы вернуться в белорусские деревни из Южной Африки. В день преодолевают больше 100 километров. Делают остановки, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Рацион у птиц разнообразный.

«Аист может питаться самым разным кормом: не только махонькими жучками навозными, он с удовольствием скушает и лягушонка. Он съест и скворцов, когда их слишком много, а если на свалке найдет бройлера выброшенного, то приносит его даже своим птенцам полакомиться», – рассказал заведующий лабораторией Полесского аграрно-технического института Виктор Демянчик.

В этом году аисты прилетели раньше обычного. В марте вернулись самцы, чуть позже долетят и самки. Потомство птицы выведут в начале мая.