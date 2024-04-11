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Новоселье для аистов: птиц в Беларуси переселяют в комфортабельные гнезда
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Большим птицам – большая жилплощадь. Конструкции весят почти 50 килограммов. В диаметре – метр. Уже скоро они превратятся в полноценные дома для аистов –энергетики установят их на опоры линий электропередачи, а после перенесут туда гнезда. Это сократит число коротких замыканий и отключений электричества, которые возникают из-за птиц.
Ждет аистов в своем дворе и Татьяна Сутько. Птицы прилетают к женщине каждую весну. Она подкармливает их крупой и хлебом. Разговаривает с ними и даже дает им имена.
Шесть тысяч километров за полтора месяца – столько аистам необходимо пролететь, чтобы вернуться в белорусские деревни из Южной Африки. В день преодолевают больше 100 километров. Делают остановки, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Рацион у птиц разнообразный.
В этом году аисты прилетели раньше обычного. В марте вернулись самцы, чуть позже долетят и самки. Потомство птицы выведут в начале мая.
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Конструкции для птиц весят почти 50 килограммов, в диаметре они составляют метр.
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