Виды и особенности складных ножей

Источник материала: ИноСМИ

Характерными особенностями перочинных ножей являются небольшие размеры и наличие механизмов складывания. Если лезвие длинное и не убирается в специальное углубление, значит, такой нож относится к категории холодного оружия. Узнать подробнее о том, какие бывают складные и перочинные ножи по типу и назначения, вы можете на сайте https://rezat.ru/perochinnye_skladnie_nozhi/.

В каталоге представлены ножи:

· с фиксатором лезвия и без него;

с фиксатором лезвия и без него; · с фронтальными и боковыми, автоматическими и ручными выкидными лезвиями;

с фронтальными и боковыми, автоматическими и ручными выкидными лезвиями; · швейцарские и «бабочки»;

швейцарские и «бабочки»; · охотничьи, рыбацкие и туристические;

охотничьи, рыбацкие и туристические; · премиальные модели, а также модели ручной работы;

премиальные модели, а также модели ручной работы; · многофункциональные и прочие.

Особенности перочинного ножа

Одной из популярных конструкций считается швейцарский перочинный нож. Его характерной особенностью является наличие нескольких лезвий и других колюще-режущих элементов, среди них:

· большое и малое лезвие;

большое и малое лезвие; · шило и открывалка для бутылок;

шило и открывалка для бутылок; · консервный нож и отвертка;

консервный нож и отвертка; · пинцет и кольцо для ключей;

пинцет и кольцо для ключей; · ножницы и пилка для ногтей;

ножницы и пилка для ногтей; · надфиль и линейка.

Это часть необходимых приспособлений, которые помещаются в рукоятку перочинного ножа. Стоимость такого изделия выше, чем модели с одним лезвием, но и функций многократно больше.

Главным достоинством всех перочинных ножей является то, что их можно носить с собой без получения специального разрешения. Такие изделия покупают не для самообороны. Перочинный нож считается обычным инструментом, как стамеска, долото или отвертка. Такие изделия предназначены для выполнения мелких бытовых задач. Самым доступным по цене является классический перочинный нож с одним лезвием, а самым безопасным – изделие, снабженное фиксатором лезвия. Этот предохранитель надежно удерживает лезвие в открытом виде, не позволяя ему самопроизвольно закрыться и поранить руку владельца изделия.

Характеристики ножа EDC

Такой нож предназначен для повседневного использования. С его помощью можно нарезать продукты, а также решать другие бытовые задачи. Характерной особенностью ножа EDC является короткое, но острое лезвие. К преимуществам таких изделий относят простоту транспортировки и практичность. Что касается оформление, то в продаже представлены модели с разным дизайном: классические, оформленные с минимумом дополнительных элементов и яркие модели, притягивающие взгляды любителей перочинных ножей.