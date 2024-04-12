Сторителлинг и личный бренд: как сделать контент, о котором говорят тысячи.

Источник материала: ProBusiness



Фото: probusness.io

Захватывающие рассказы про успехи или громкие факапы, истории про поиск ярких идей и создание продуктов, поучительные уроки работы с клиентами, эмоциональные сценарии в рилс и TikTok — предприниматели, умеющие работать с таким инструментом, как сторителлинг, запоминаются аудитории и притягивают внимание.

18 апреля Клуб Про бизнес проводит встречу на тему «Сторителлинг и личный бренд». Поговорим про наборы сценариев и механики, с помощью которых создаются насыщенные истории о себе и своем продукте. Спикеры — Владислав Кулецкий, главный редактор «Про бизнес» и Дмитрий Альфер, сооснователь «Про бизнес».

Место: БЦ «Кампус», Я. Коласа ул. 73/3, 2-й этаж

👉Сторителлинг — принцип, подход для создания контента (постов для Facebook Instagrаmе, статей для медиа и блогов, видеороликов, выступлений на конференциях и перед сотрудниками.

Это определенный набор сценариев, сюжетов, психологических приемов, зная которые, можно делать захватывающие, яркие истории о себе и своей компании, продуктах, сотрудниках, клиентах.





Цель — завоевать внимание аудитории, зажечь ее эмоционально, чтобы сформировать запоминаемость и доверие к собственной экспертизе, бренду, продукту. В том числе, если вы работаете над продвижением личного бренда.

Какие же существуют законы и правила сторителлинга? На встрече вас ждут:

⭐️Рассказ про сценарии и подходы, которые вы можете использовать для создания контента о себе и компании.

⭐️ Творческие задания и ответы на вопросы

Регистрация стартует в 18:40

19:00 — 19:30 выступление Владислава Кулецкого

19:30 — 20:00 выступление Дмитрия Альфера

20:00 — 21:00 Творческие задачки и решения

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Ждем вас 18 апреля!