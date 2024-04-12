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Сторителлинг и личный бренд: как сделать контент, о котором говорят тысячи.

12.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusness.io
Фото: probusness.io

Захватывающие рассказы про успехи или громкие факапы, истории про поиск ярких идей и создание продуктов, поучительные уроки работы с клиентами, эмоциональные сценарии в рилс и TikTok — предприниматели, умеющие работать с таким инструментом, как сторителлинг, запоминаются аудитории и притягивают внимание.

18 апреля Клуб Про бизнес проводит встречу на тему «Сторителлинг и личный бренд». Поговорим про наборы сценариев и механики, с помощью которых создаются насыщенные истории о себе и своем продукте. Спикеры —  Владислав Кулецкий, главный редактор «Про бизнес» и Дмитрий Альфер, сооснователь «Про бизнес».

Место: БЦ «Кампус», Я. Коласа ул. 73/3, 2-й этаж

👉Сторителлинг — принцип, подход для создания контента (постов для Facebook Instagrаmе, статей для медиа и блогов, видеороликов, выступлений на конференциях и перед сотрудниками.

Это определенный набор сценариев, сюжетов, психологических приемов, зная которые, можно делать захватывающие, яркие истории о себе и своей компании, продуктах, сотрудниках, клиентах.


Цель — завоевать внимание аудитории, зажечь ее эмоционально, чтобы сформировать запоминаемость и доверие к собственной экспертизе, бренду, продукту. В том числе, если вы работаете над продвижением личного бренда.

Какие же существуют законы и правила сторителлинга? На встрече вас ждут:

⭐️Рассказ про сценарии и подходы, которые вы можете использовать для создания контента о себе и компании.

⭐️ Творческие задания и ответы на вопросы

Регистрация стартует в 18:40

  • 19:00 — 19:30 выступление Владислава Кулецкого
  • 19:30 — 20:00 выступление Дмитрия Альфера
  • 20:00 — 21:00 Творческие задачки и решения

⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

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Партнер Клуба


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Ждем вас 18 апреля!

 
 
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Захватывающие рассказы про успехи или громкие факапы, истории про поиск ярких идей и создание продуктов, поучительные уроки работы с клиентами, эмоциональные...
 
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