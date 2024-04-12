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Сторителлинг и личный бренд: как сделать контент, о котором говорят тысячи.
12.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Захватывающие рассказы про успехи или громкие факапы, истории про поиск ярких идей и создание продуктов, поучительные уроки работы с клиентами, эмоциональные сценарии в рилс и TikTok — предприниматели, умеющие работать с таким инструментом, как сторителлинг, запоминаются аудитории и притягивают внимание.
18 апреля
Место: БЦ «Кампус», Я. Коласа ул. 73/3, 2-й этаж
👉Сторителлинг — принцип, подход для создания контента (постов для Facebook Instagrаmе, статей для медиа и блогов, видеороликов, выступлений на конференциях и перед сотрудниками.
Это определенный набор сценариев, сюжетов, психологических приемов, зная которые, можно делать захватывающие, яркие истории о себе и своей компании, продуктах, сотрудниках, клиентах.
Цель — завоевать внимание аудитории, зажечь ее эмоционально, чтобы сформировать запоминаемость и доверие к собственной экспертизе, бренду, продукту. В том числе, если вы работаете над продвижением личного бренда.
Какие же существуют законы и правила сторителлинга? На встрече вас ждут:
⭐️Рассказ про сценарии и подходы, которые вы можете использовать для создания контента о себе и компании.
⭐️ Творческие задания и ответы на вопросы
Регистрация стартует в 18:40
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Ждем вас 18 апреля!
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Захватывающие рассказы про успехи или громкие факапы, истории про поиск ярких идей и создание продуктов, поучительные уроки работы с клиентами, эмоциональные...
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